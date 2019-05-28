Поцілунки можуть бути небезпечними: деталі

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Поцілунки можуть бути небезпечними
Поцілунки можуть бути небезпечними / Unsplash

Як виявилось, звичайні поцілунки можуть становити приховану загрозу. Існує ризик підчепити таку ж статеву хворобу, як і під час занять сексом – гонорею.

Австралійські дослідники з'ясували, що поцілунки можуть бути небезпечними для здоров'я. Вся справа в тому, що під час так званого французького поцілунку один партнер може заразити іншого гонореєю, про це розповідає дослідник Ерік Чау з Університету Монаша.

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Вплив сексуальної орієнтації

В ході експерименту, у якому брали участь бісексуальні чоловіки та гомосексуали вдалось визначити, що сексуальна орієнтація та стать не мають жодного значення – отже, в небезпеці і партнери з гетеросексуальних пар.

Поцілунки набагато більш ризиковані, ніж було прийнято вважати. Спостереження за здоров'ям 3 677 чоловіків показало, що і секс, і поцілунки асоціювали з ризиком передачі гонореї.

Як захиститись

Захворювання виявили і у тих, хто тільки цілувався. Серед тих, хто заразився, які практикували і секс, і поцілунки, були також ті, хто користувався презервативом – запобігти зараженню оральної форми гонереї не вдалось. Дослідники планують провести клінічні випробування, аби з'ясувати, чи може використання ополіскувача для рота знизити ризик передачі інфекції.

Варто зазначити, що гонорею стає все складніше лікувати, річ в тім, що її збудник стає стійким до більшості антибіотиків і тим самим прогресує в супергонорею.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Секс Новини Здоров'я Жіноче здоров’я Чоловіче здоров’я
Джерело: Здоров'я 24
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