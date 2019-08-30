Пояснили природу гомосексуальності

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Гомосексуальність формується генетично
Гомосексуальність формується генетично / unsplash.com

Найбільше дослідження про джерела одностатевої сексуальної поведінки доводять, що не існує ізольованого гена, який визначає сексуальний потяг до представників своєї власної статі, однак близько 25% такої схильності обумовлена генетичними факторами.

Вчені з Центру психіатричних досліджень при Гарварді заявили, що у міжнародному дослідженні взяли участь 493 000 осіб зі США, Великої Британії та Швеції. Група учасників в 100 разів більша, ніж в будь-якому попередньому дослідженні на тему зв'язку між генетикою та одностатевим потягом.

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Результати дослідження базуються на генетичних тестуваннях і опитуваннях. Учасники відповідали на питання про частоту їх одностатевих сексуальних відносин, а не про те, чи вважають вони себе геями або лесбійками.

Вчені виявили п'ять "специфічних генетичних варіантів, які асоціюється з одностатевою поведінкою", однак при комбінації цих варіантів, вони змогли пояснити лише 1% потягу людини до своєї статі.

"Це природна і нормальна частина існування нашого виду. Це також доводить той факт, що ми не повинні намагатися віднайти ліки для геїв", – стверджує дослідник Бен Ніл, директор з генетики Центру психіатричних досліджень Гарварда.


Розробляти ліки для гомосексуалістів не потрібно

Першочергово вивчалася саме поведінка учасників, а не сексуальна ідентичність чи орієнтація.

Згідно з дослідженням, сексуальну поведінку визначають тисячі генетичних варіантів, які, скоріше за все взаємодіють з факторами, які не успадковуються, але жоден з них сам по собі не викликає одностатевої поведінки.

Тобто, передбачити чи стане людина геєм чи лесбійкою – неможливо.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія ЛГБТ дослідження
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