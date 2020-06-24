У працівника Чорнобильської АЕС виявили COVID-19
Коронавірус виявили на ЧАЕС – Чорнобильській атомній електростанції. Інфікованим виявився один із працівників, зараз він під наглядом лікарів. Ще одну людину визначили як контактну та відправили на самоізоляцію.
У одного з представників персоналу Чорнобильської атомної електростанції підтвердили наявність коронавірусу. Про це 23 червня повідомили в Державному агентстві України з управління зоною відчуження.
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Інфікований перебував у відпустці, востаннє на роботі був ще 9 червня, тож із працівників Чорнобильської АЕС визначили лише одну людину як контактну.
Унаслідок виявлення COVID-19 на ЧАЕС:
- Інфікованого працівника відправили на самоізоляцію та під нагляд лікаря.
- Контактна особа з підозрою на коронавірусну інфекцію також перебуває на самоізоляції.
На ЧАЕС, як нагадують у Держагентстві з управління зоною відчуження, суворо дотримуються протиепідемічних заходів та умов адаптивного карантину.