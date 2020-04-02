Працівники швидкої, які працюють з хворими на коронавірус, теж отримають надбавку, – МОЗ

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов наголосив, що працівники швидкої, які працюють з хворими на коронавірус теж отримуватимуть потрійну оплату. За його словами, "екстреники" теж входять до переліку тих, кому передбачені премії.

Виникло непорозуміння і до глави МОЗ почали надходити повідомлення, буцімто ані фельдшерів, ані водіїв швидкої там немає. Про це він сам розповів у своєму фейсбуці.

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Ця інформація не відповідає дійсності. Весь цей перелік є, але для того, щоб уникнути непорозумінь, до наказу внесуть корегування та пропишуть це окремо,

– запевнив Максим Степанов.

За його словами, оновлена інформація впродовж дня з'явиться на сайті Міністерства охорони здоров'я. Там пропишуть усі категорії окремо.

"Захист лікарів – наш пріоритет і держава буде приділяти підвищену увагу до умов, у яких працюють українські лікарі", – запевнив очільник МОЗ.

Надбавки для лікарів: коротко

В Україні вирішили платити потрійну зарплату лікарям, які працюють з хворими на коронавірус пацієнтами. МОЗ визначив цілий перелік лікарів, яким передбачені надбавки: