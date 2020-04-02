24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

Працівники швидкої, які працюють з хворими на коронавірус, теж отримають надбавку, – МОЗ

- Читать новость на русском
Степанов: працвники швидкої теж отримають надбавки до зарплат / vesti.ua

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов наголосив, що працівники швидкої, які працюють з хворими на коронавірус теж отримуватимуть потрійну оплату. За його словами, "екстреники" теж входять до переліку тих, кому передбачені премії.

Виникло непорозуміння і до глави МОЗ почали надходити повідомлення, буцімто ані фельдшерів, ані водіїв швидкої там немає. Про це він сам розповів у своєму фейсбуці.

Важливо В Україні підтвердили вже 804 випадки коронавірусу

Ця інформація не відповідає дійсності. Весь цей перелік є, але для того, щоб уникнути непорозумінь, до наказу внесуть корегування та пропишуть це окремо,
– запевнив Максим Степанов.

За його словами, оновлена інформація впродовж дня з'явиться на сайті Міністерства охорони здоров'я. Там пропишуть усі категорії окремо.

"Захист лікарів – наш пріоритет і держава буде приділяти підвищену увагу до умов, у яких працюють українські лікарі", – запевнив очільник МОЗ.

Надбавки для лікарів: коротко

В Україні вирішили платити потрійну зарплату лікарям, які працюють з хворими на коронавірус пацієнтами. МОЗ визначив цілий перелік лікарів, яким передбачені надбавки:

  • екстрений медичний технік;
  • лікар-пульмонолог;
  • лікар-інфекціоніст;
  • лікар-патологоанатом;
  • лікар-епідеміолог;
  • лікар-лаборант;
  • лікар-анестезіолог;
  • лікар-радіолог;
  • лікар-бактеріолог;
  • лікар-рентгенолог;
  • лікар-вірусолог;
  • лікар загальної практики – сімейний лікар;
  • лікар-терапевт;
  • лікар-педіатр;
  • лікарі інших спеціальностей, безпосередньо зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19;
  • сестра медична;
  • молодша медична сестра (всіх найменувань);
  • реєстратор медичний;
  • сестра-господиня;
  • водій.

 

Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування Зарплата Максим Степанов Міністерство охорони здоров’я
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 05:46 Почуйте нас, ми ще живі, – мешканці Монастириського району звернулися до Зеленського
Медицина 9789
сьогодні , 10:23 В Китаї знову зафіксували спалах коронавірусу: 1 600 випадків за добу
Лікування 12445
сьогодні , 08:03 Головні новини 1 квітня: посилення обмежень під час карантину, зміна оплати пенсій
Новини України 13593
сьогодні , 11:03 Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
Лікування 497512
сьогодні , 11:34 Коронавірус в Україні: кількість хворих – 804
Лікування 164049
сьогодні , 09:36 Коронавірус на Тернопільщині: захворіли ще 8 людей, загалом 106 випадків
Лікування 30052
сьогодні , 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Новини шоу-бізнесу 95273
сьогодні , 11:06 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 3500 хворих
Лікування 139063
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
1 квітня 06:20 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт
31 березня 16:56 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
Олександр Бевза
31 березня 16:13 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
30 березня 13:49 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
29 березня 21:30 Як витримати карантин на самоті: практичні поради психолога
Євгенія Мазур

Новини
Більше новин
Залиште відгук