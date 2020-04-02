Працівники швидкої, які працюють з хворими на коронавірус, теж отримають надбавку, – МОЗ
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов наголосив, що працівники швидкої, які працюють з хворими на коронавірус теж отримуватимуть потрійну оплату. За його словами, "екстреники" теж входять до переліку тих, кому передбачені премії.
Виникло непорозуміння і до глави МОЗ почали надходити повідомлення, буцімто ані фельдшерів, ані водіїв швидкої там немає. Про це він сам розповів у своєму фейсбуці.
Важливо В Україні підтвердили вже 804 випадки коронавірусу
Ця інформація не відповідає дійсності. Весь цей перелік є, але для того, щоб уникнути непорозумінь, до наказу внесуть корегування та пропишуть це окремо,
– запевнив Максим Степанов.
За його словами, оновлена інформація впродовж дня з'явиться на сайті Міністерства охорони здоров'я. Там пропишуть усі категорії окремо.
"Захист лікарів – наш пріоритет і держава буде приділяти підвищену увагу до умов, у яких працюють українські лікарі", – запевнив очільник МОЗ.
Надбавки для лікарів: коротко
В Україні вирішили платити потрійну зарплату лікарям, які працюють з хворими на коронавірус пацієнтами. МОЗ визначив цілий перелік лікарів, яким передбачені надбавки:
- екстрений медичний технік;
- лікар-пульмонолог;
- лікар-інфекціоніст;
- лікар-патологоанатом;
- лікар-епідеміолог;
- лікар-лаборант;
- лікар-анестезіолог;
- лікар-радіолог;
- лікар-бактеріолог;
- лікар-рентгенолог;
- лікар-вірусолог;
- лікар загальної практики – сімейний лікар;
- лікар-терапевт;
- лікар-педіатр;
- лікарі інших спеціальностей, безпосередньо зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19;
- сестра медична;
- молодша медична сестра (всіх найменувань);
- реєстратор медичний;
- сестра-господиня;
- водій.
Читайте також
-
Херсон закривають на карантин: у місті виявили перший випадок COVID-19сьогодні , 02:05
-
Дешеві ПЛР-тести на COVID-19 готові виготовляти в Україні, але – на це нема грошейсьогодні , 04:59
-
В Україні підтвердили вже 804 випадки коронавірусусьогодні , 10:02
-
Вслід за Супрун посольство України в США теж попросило допомоги в Маска у твіттерісьогодні , 01:05
-
На Волині 7 медиків захворіли на коронавіруссьогодні , 11:50
-
Чому всі люди мають носити захисну маску: пояснення МОЗсьогодні , 10:51