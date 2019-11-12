Православна церква України підтримала вакцинацію

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Українська церква підтримала вакцинацію
Українська церква підтримала вакцинацію / eu.in.ua

Православна церква України (ПЦУ) вважає, що щеплення населення допомагає сформувати колективний імунітет, уникаючи масових смертей, як це було у давні часи.

Про це йдеться на офіційній сторінці церкви у Facebook.

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В організації наголосили, що на сучасному рівні розвитку медицини є дієвий спосіб захиститися від інфекцій – це вакцинація.  

"Тож не варто нехтувати працею багатьох поколінь лікарів, які досліджували небезпечні для здоров’я людини мікроорганізми та створили вакцини, які забезпечують імунітет проти цих збудників", – розповіли в ПЦУ.

ПЦУ
ПЦУ просить парафіян вакцинуватися

У церкві також зазначили про важливість формування колективного імунітету та роль вакцинації у цьому.

Щеплення населення допомагає сформувати колективний імунітет, уникаючи масових смертей, як це було у давні часи. Понад двісті років наукових досліджень дозволяють нам зараз уберегтися від кору, правця, дифтерії, гепатитів та інших страшних хвороб,
– заявили в Православній церкві України.

 
Колективний імунітет – що це?

Суспільний (колективний) імунітет – такий, що формується у відповідь на щеплення. Але рахується не одна дитина чи доросла людина, а сумарна кількість людей, що мають щеплення. Чим більше таких людей, тим кращий суспільний імунітет. Щоб в країні не виникла епідемія хвороби, рівень вакцинації від хвороби має сягати близько 90%.

В ПЦУ підкреслили, що вакцинуючись, людина турбується не лише про себе, але й про своїх рідних та близьких.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Вакцинація Православна церква України
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