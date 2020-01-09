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Представили нові ліки проти багатьох типів раку

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Лікування раку / unsplash.com

Вчені представили новий підхід у лікуванні раку. Фахівці також пояснили, яку роль у прогресуванні захворювання відіграє ген FOXM1.

Вчені з Іллінойського університету (США) оголосили перші результати нового підходу в терапії раку молочної залози. Вчені розробили лікарські сполуки, які пригнічують ріст пухлин в клітинах.

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Нові лікарські сполуки блокують ген FOXM1, який регулює активність десятків генів і необхідний для проліферації і розвитку клітин.

Вчені вказують, що FOXM1 наявний в ракових клітинах значно частіше, ніж в здорових.

До того ж, наявність гену FOXM1 впливає на ступінь агресивності раку грудей та інших типів пухлин і визначає складність лікування.


FOXM1 переважає у злоякісних клітинах/Фото: Unsplash

Досі не було розроблено ефективного інгібітора проти FOXM1. Відтак, вчені представили відразу кілька варіантів.

Наші лікарські засоби добре працюють у тварин. Деякі ефективні навіть при пероральному прийомі,
– заявив співавтор дослідження Джон Катценелленбоген.

З'єднання пригнічують ріст декількох найбільш поширених типів пухлин молочної залози, включаючи her2-позитивний і потрійний негативний типи.

Автори наголошують, що отримані результати є перспективними, дослідження продовжать. 

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Медицина Лікування Онкозахворювання
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