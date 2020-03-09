Президент Португалії ді Соуза міг заразитися на коронавірус

Президент Португалії 71-річний Марселу Ребелу ді Соуза проведе два тижні на карантині через спалах коронавірусу. У самого глави держави поки немає ознак хвороби, але він контактував з людьми, які можуть її переносити.

Ді Соуза також відмовився від проведення найближчим часом низки публічних заходів, які передбачали зустрічі з великою кількістю португальців. Про це повідомляє сайт президента Португалії.

До слова В Італії підтвердили зараження коронавірусом у ще двох політиків: деталі

Причиною для такого кроку стала зустріч з учнями, які відвідували президентський палац. Справа в тім, що у їхній школі виявили випадок зараження коронавірусом, а під час екскурсії президент люб'язно погодився на фотографію з дітьми та був у прямому контакті з ними.

Протягом усього періоду карантину за Марселу ді Созуою спостерігатимуть лікарі.

Хто такий Марселу Ребелу ді Соуза: коротко

Марселу ді Соуза – 71-річний португальський політик. Президент країни з 2016 року. Розпочинав свою кар'єру спершу як юрист, а потім як журналіст. Має державні нагороди цілої низки європейських країн.

Син ще одного відомо португальського політика Балтазара Ребелу ді Соуза – міністра в уряді колишнього диктатора Антоніу Салазара.

Що відомо про коронавірус у Португалії?У Португалії ситуація з коронавірусом не така страшна, як, до прикладу, в Італії чи сусідній Іспанії. Втім близькість з цими країнами викликає для португальців справжню загрозу епідемії. Поки у Португалії близько 10 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.



Наслідки коронавірусу / інфографіка 24 каналу