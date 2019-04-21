Прискорює старіння і не тільки: чим ще небезпечний шум

Шум може бути однієї з причин, чому складно контролювати тягу до їжі. Так на людину впливає шум машин, крики інших, постійний гул голосів і шум комп'ютера. Іноді може здаватися, що ми живемо у подушці шуму.

Шум – це хаотична система звукових хвиль різної сили і амплітуди, яка безладно змінюються в часі, пише дієтолог Марина Сомнай.

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Нешкідливим вважається шум 20-30 дБ. Це природний звуковий фон: шелест листя, дзюрчання води, спів птахів.

Шумове забруднення – більше ніж 80 дБ завдає серйозної шкоди організму людини.

Максимальним порогом сили звуку є 120-130 дБ, звук такої сили викликає біль у вухах.

А от звук більше ніж 140 дБ викликає миттєве пошкодження слуху.

Щодня нас оточує шум близько 50 дБ. Людська вимова у середньому дорівнює 45-65 дБ, крик – 80 дБ, плач дитини – 115.

До чого призводить шум

викликає втому, дратівливість, порушення сну знижує імунітет прискорює старіння посилює апетит, призводить до переїдання і набору ваги.

Виявилося, що постійний шум стимулює викид гормонів стресу. Це призводить до зайвої ваги.

Якщо ви помітили, що часто передаєте і працюєте в умовах шуму, тоді потрібно виконувати одну вправу.

Знайдіть тихе місце і зручно сядьте. Дихайте повільно і глибоко. Намагайтеся вдихати через ніс, а видихати через рот. Стежте за тим, щоб повітря надходило в живіт, а не в груди. Зосередьтеся на диханні.

Вдих на 3 секунди (1 ... і, 2 ... і, 3 ... і), затримка дихання на 3 секунди (1 ... і, 2 ... і, 3 ... і), а потім видих також на 3.

Навіть якщо в цей момент ваші думки почнуть вас активно атакувати, не боріться з ними. Просто визнайте їх і знову зосередьтеся на диханні.

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