11 аргентинських пар приїхали до Києва 29 травня. Вони заберуть дітей від сурогатних матерів, чого не могли зробити раніше через карантин та закриті кордони.

Як зустрічали аргентинців в Україні

Чартерний рейс приземлився в закритому на карантин "Борисполі". Новоспечених батьків зустрічала посол Аргентини в Україні Елена Летісія Тереса Мікусінскі, інформує "Радіо Свобода".

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Одна з пар взяла на послуги клініки великий кредит

Серед пар – Андреа та Фернандо Монтеро з Буенос-Айреса. Їм по 46 років, двадцять з яких вони мріяли про поповнення. Проте лікування не дало результату. Тоді пара наважилась на сурогатне материнство. Щоб розраховуватись за послуги клініки, аргентинцям доведеться виплачувати кредит ще протягом 5 років.

Це дуже важко, ми дуже втомлені, але безмежно щасливі, що нарешті тут. Ми дякуємо українському уряду, посольству Аргентини та тій неймовірній жінці, що подарувала нам сина,

– розповідає Андреа Монтеро.



Син Андреа та Фернандо / Фото "Радіо Свободи"

Батькам доведеться 2 тижні бути на обсервації

Забрати дітей батьки зможуть не одразу, адже через спалах коронавірусу, їм доведеться два тижні провести на обсервації.

"Ми дуже занепокоєні, адже Аргентина закрила кордони до вересня і якщо нам не дозволять в'їзд до цього часу, ми собі навіть не уявляємо, як будемо жити в чужій країні з немовлям", – додала Монтеро.

Дивіться відео, як батьки з Аргентини прибули в Україну:

Що відомо про скандал із дітьми сурогатних матерів

Батьки з 35 країн через карантин не можуть забрати з України дітей, народжених від сурогатних матерів.

Близько 70 дітей перебувають у одному з київських готелів.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що кілька пар вже забрали дітей і наразі очікують на дозвіл щодо виїзду з України.

За словами Денісової, сурогатне материнство в Україні – це проблема, яка потребує негайного реагування. Надання таких послуг іноземним громадянам може призвести передусім до порушення прав дітей та до ситуації, у якій Україна не здатна захистити своїх громадян.

Зверніть увагу! У скандал через допис про сурогатне материнство потрапив і Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба. Він зазначив, що є випадки, коли сім’ї – фіктивні, коли "подружжям" можуть виявитися і гомосексуальні пари, і ґвалтівники". Громадські організації вимагають вибачень від Кулеби за дискримінацію ЛГБТІ-спільноти.