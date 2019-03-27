Про які хвороби свідчать ранні зморшки

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Про які хвороби свідчать ранні зморшки
Про які хвороби свідчать ранні зморшки / Фото з вільних джерел

Змокши можуть з’являтися з віком, через неправильний догляд за обличчям, а також через деякі хвороби. Дослідники з Університету Вірджинії (США) встановили: активізувати появу зморшок на обличчі може неалкогольна жирова хвороба печінки.

Фахівці провели дослідження, щоб виявити заявок між ожирінням печінки та появою зморшок, пише Daily Mail.

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Неалкогольна жирова хвороба печінки – що це?
Це загальний термін для низки захворювань печінки. Вони виникають у людей, які мало п'ють або ж взагалі не вживають спиртних напоїв. Основною характеристикою неалкогольного жирового захворювання печінки є занадто велика кількість жиру, що зберігається в клітинах печінки.

Ризик розвитку хвороб печінки мають люди, які:

• страждають ожирінням або надлишковою масою тіла;
• мають діабет 2 типу;
• мають високий кров'яний тиск;
• мають високий рівень холестерину;
• старше 50 років
• палять.

Порушення, які виникають в процесі синтезування білка ламініна печінкою, запускає механізми формування і зростання концентрації жирових клітин цього органу. Цей несприятливий процес, за словами вчених, асоціюють зі старінням. Тому вони висунули версію про зв'язок між ожирінням печінки і появою зморшок.

Завдяки заповненню нестачі білка ламініна в клітинах печінки можна загальмувати появу зморшок на обличчі. Але технології, що забезпечує таку транспортування, поки немає. Тож вчені мають на меті її розробити.

Для підтримки функцій печінки дуже корисно вживати в їжу яблука, авокадо і грейпфрути, адже вони містять багато вітамінів і мінералів, антиоксидантів і пектину.  Особливий ефект оздоровлення печінки дає вживання куркуми, завдяки якій посилюються жовчогінні властивості і менш інтенсивна відкладається жир.

via GIPHY

Також вчені радять відмовитися від вживання продуктів, які містять велику кількість харчових добавок. Варто також контролювати споживання молока та цукру.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Профілактика захворювань
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