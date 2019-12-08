Про який діагноз свідчить ходьба на пальчиках

Ходьба на пальчиках може бути як звичкою, так і діагнозом. До трьох років це вважають нормою. Однак тривале перебування ніг у такій позиції призводить до гіпертрофії м’язів, розвитку контрактури і інших неприємних наслідків.

Дитячий педіатр Тетяна Тульчак розповіла, коли ходьба на пальчиках – діагноз, а коли не варто турбуватися.

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Ходьба навшпиньки

Ідіопатична ходьба на пальчиках (ІХП) Ідіопатична ходьба на пальчиках (ІХП) – діагноз, який встановлюють здоровим дітям, які ходять на пальчиках ніг. Зустрічається у 5-12% усіх здорових дітей, частіше у хлопчиків.

Точну причину такої ходьби не встановлено. Є дослідження, які вказують на генетичну особливість м'язових волокон.

Щоб навчитись ходити, дитина спочатку сідає, повзає, встає, а згодом ходить біля опори. У цей час наявна фізіологічна плоскостопість, яка зникає по мірі розвитку стопи.



ІХП зазвичай не становить небезпеки

Крокувати дитина починає у три етапи: початковий удар п'яткою – контакт середньої частини стопи з опорою – відхилення стопи й перехід на пальчики.

Саме у цей період, коли формується навичка крокувати, дитина пропускає один з етапів і ходить на носочках.

Ідіопатична ходьба на пальчиках вважається абсолютною нормою до 2-х років (за деякими джерелами до п'яти років).

Провокувати таку ходу може використання ходунків чи надмірне підіймання дитини під час того, коли хтось водить дитину за ручки. В цей час немає повного контакту стопи з основою.

Однак ходіння на носочках може бути наслідком неможливості здійснити удар п'яткою через неврологічне чи нервово-м‘язове захворювання (ДЦП, м'язова дистрофія), ортопедичні проблеми, а також у дітей з розладами аутичного спектра.

ІХП завжди симетрична, якщо дитина починає ставати на пальчики лиш на одній нозі – це привід звернутись до лікаря.

Як діяти в такому випадку?

Зверніться на консультацію до дитячого ортопеда/невролога для виключення основної патології.

Змиритись! Проведено цілий ряд досліджень, які свідчать, що застосування ортопедичного взуття чи масажів не були достатньо ефективними.

Дітки з контрольної групи почали ставати на повну стопу приблизно в один час з дітками, яким проводилось втручання.

Іноді складно переконати в цьому батьків, адже вони не можуть знаходитись у повному бездіянні.

Цікавий підхід – дитячі кросівки, які світяться та мигають, коли дитина стає на п'ятку.

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