Про який діагноз свідчить ходьба на пальчиках
Ходьба на пальчиках може бути як звичкою, так і діагнозом. До трьох років це вважають нормою. Однак тривале перебування ніг у такій позиції призводить до гіпертрофії м’язів, розвитку контрактури і інших неприємних наслідків.
Дитячий педіатр Тетяна Тульчак розповіла, коли ходьба на пальчиках – діагноз, а коли не варто турбуватися.
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Ходьба навшпиньки
Ідіопатична ходьба на пальчиках (ІХП) – діагноз, який встановлюють здоровим дітям, які ходять на пальчиках ніг.
Зустрічається у 5-12% усіх здорових дітей, частіше у хлопчиків.
Точну причину такої ходьби не встановлено. Є дослідження, які вказують на генетичну особливість м'язових волокон.
Щоб навчитись ходити, дитина спочатку сідає, повзає, встає, а згодом ходить біля опори. У цей час наявна фізіологічна плоскостопість, яка зникає по мірі розвитку стопи.
ІХП зазвичай не становить небезпеки
Крокувати дитина починає у три етапи: початковий удар п'яткою – контакт середньої частини стопи з опорою – відхилення стопи й перехід на пальчики.
Саме у цей період, коли формується навичка крокувати, дитина пропускає один з етапів і ходить на носочках.
Ідіопатична ходьба на пальчиках вважається абсолютною нормою до 2-х років (за деякими джерелами до п'яти років).
Провокувати таку ходу може використання ходунків чи надмірне підіймання дитини під час того, коли хтось водить дитину за ручки. В цей час немає повного контакту стопи з основою.
Однак ходіння на носочках може бути наслідком неможливості здійснити удар п'яткою через неврологічне чи нервово-м‘язове захворювання (ДЦП, м'язова дистрофія), ортопедичні проблеми, а також у дітей з розладами аутичного спектра.
ІХП завжди симетрична, якщо дитина починає ставати на пальчики лиш на одній нозі – це привід звернутись до лікаря.
Як діяти в такому випадку?
Зверніться на консультацію до дитячого ортопеда/невролога для виключення основної патології.
Змиритись! Проведено цілий ряд досліджень, які свідчать, що застосування ортопедичного взуття чи масажів не були достатньо ефективними.
Дітки з контрольної групи почали ставати на повну стопу приблизно в один час з дітками, яким проводилось втручання.
Іноді складно переконати в цьому батьків, адже вони не можуть знаходитись у повному бездіянні.
Цікавий підхід – дитячі кросівки, які світяться та мигають, коли дитина стає на п'ятку.
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