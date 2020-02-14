Простий спосіб контролювати перебіг хвороби Паркінсона

Вчені розробили тест з аналізу крові, який може точно прогнозувати розвиток хвороби Паркінсона у людини. Попри відсутність препаратів для лікування хвороби, постійний контроль стану пацієнта допоможе ефективно коригувати терапію.

Дослідники з Великобританії довели, що за допомогою простого аналізу крові можна відстежувати перебіг хвороби Паркінсона. Команда визначила особливі біомаркери, які виявилися інформативними для моніторингу стану, пише EurekAlert.

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Суть дослідження

Діагностика проводиться на основі запальних біомаркерів і показників клітинного старіння. Щоб ідентифікувати найінформативніші, вчені провели дослідження.

Протягом трьох років вони порівнювали показники крові зі станом когнітивної й моторної функції у добровольців. Дані зіставлялися з 99 здоровими людьми тієї ж вікової категорії з групи контролю.

Виявилося, що довжина теломерів, показники експресії генів р16 і р21, а також біомаркери запалення в зразках крові були прогностичними індикаторами прогресування захворювання.

Ідентифікація значущих біомаркерів дуже важлива для прогнозування етапів хвороби, яка розвивається протягом багатьох років. Крім того, це важливо для відстежування результатів лікування і корекції терапії,

– резюмували автори.

Головне про хворобу

Хвороба Паркінсона друге за поширеністю нейродегенеративне захворювання.

Хвороба Паркінсона – що це? Це прогресивне неврологічне захворювання, яке повільно прогресує, але завдає незворотної шкоди організму. Характерне людям літнього віку. Серед симптомів захворювання тремор і сповільненість рухів. Згодом спричиняє депресивні розлади та проблеми зі сном та пам'яттю.

Хоча ліків, які здатні повністю вилікувати хворобу Паркінсона не існує, деякі препарати дозволяють певним чином контролювати її розвиток. Переважно вони забезпечують відновлення необхідного рівня дофаміну.