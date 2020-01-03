Простий спосіб зупинить розвиток серцевої недостатності

Практика медитації може бути ефективним способом профілактики хронічної серцевої недостатності. Важливо, що медитація є особливо ефективною для пацієнтів з високим ризиком серцевих захворювань.

Вчені шість місяців досліджували пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями. У пошуках немедикаментозного впливу на хронічну серцеву патологію вчені звернулися до медитації, пише EurekAlert.

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Зокрема, дослідники провели дослідження серед пацієнтів з гіпертрофією лівого шлуночка серця (ГЛШ), при якій у людини збільшується розмір органу через потовщення серцевого м'яза. Цей діагноз провокує розвиток серцевої недостатності і подвоює ризики аритмії, інсульту, інфаркту, а також підвищує ризик смертності.

Як проходило дослідження

У дослідженні взяли участь 85 афроамериканців з ГЛШ, у яких спостерігаються підвищені ризики смертності від захворювань серця і судин у порівнянні з білошкірими. У всіх учасників також була гіпертонія.

Виявилось, що медитація є чудовим доповненням традиційної терапії. Учасники дослідження медитували впродовж шести місяців. Потім добровольцям знову провели процедуру візуалізації серця за допомогою ЕХО-КГ і порівняли результати між собою і з даними перед початком експерименту.

Результати дослідження

Через півроку у пацієнтів без медитації спостерігалося майже 10% прогресування в збільшенні обсягів серця, а у практикуючих медитацію – розмір серця залишався стабільним.

Річ в тому, що стрес сприяє збільшенню обсягів серця. З цієї причини ми вирішили з'ясувати вплив медіації, яка знімає стрес і тривожність, для таких пацієнтів,

–прокоментували автори.

Математичний розрахунок також показав, що збереження обсягів серця на вихідному рівні знизило ризики серцево-судинних захворювань на 11% і смертності від них на 8%.

Вчені зазначають, що медіацію можна вважати ефективною профілактикою серцевої недостатності у гіпертоніків, які мають високі ризики розвитку серцево-судинних захворювань.