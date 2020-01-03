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П'ять напоїв для відмінної роботи серця

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Гранатовий сік – напій для серця / pixabay.com

Серце – надважливий людський орган, на його роботу значною мірою впливає спосіб життя, відтак слід слідкувати за режимом та харчуванням. Ба більше, навіть за тим, що ми п'ємо. Є певні напої, які здатні покращити стан серця та допомогти йому працювати на відмінно.

Лікарка-кардіолог Тетяна Дерієнко навела список напоїв, які здатні покращувати роботу серця.

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Вода

В разі недостатності води в організмі, кров починає загусати, а серце працювати у посиленому режимі, що призводить до збільшеного навантаження та подальшого зношення життєвоважливого органу.


Зелений чай сприяє кращій роботі серця/Фото:Unsplash

Зелений чай

Антиоксиданти в його складі дуже корисні для серця, вони запобігають ризику розвитку ішемічної хвороби. До того ж, зелений чай знижує рівень холестерину і запобігає утворенню тромбів і розвитку інсульту. Корисно випивати до трьох чашок зеленого чаю в день.


Незначна кількість вина може бути корисною для серця/Фото:Unsplash

Червоне вино

Містить речовини, що знижують рівень холестерину в крові і перешкоджають утворенню тромбів. Червоне вино може підняти рівень хорошого холестерину. Головне – не забувати про норму!

Кава

Згідно з рядом досліджень, при вживанні кави ризик розвитку інфаркту та інсульту знижується на 20-40 відсотків. Слід пити небільше чотирьох чашок свіжозвареної натуральної кави в день.


Гранатовий сік варто пити з перервами/Фото:Pixabay

Гранатовий сік

Напій містить поліфеноли та природні активні антиоксиданти. Вживати гранатовий сік найкраще регулярно, але з перервами. Наприклад, один раз в день впродовж трьох місяців, а потім зробити місячну перерву. Гранатовий сік п'ють розведеним 50:50, стакан за раз (100 мл соку і 100 мл води), за півгодини до їди.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Профілактика захворювань Серцево-судинні захворювання
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