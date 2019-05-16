П'ять продуктів, які руйнують жіноче здоров'я

Коли ми піклуємося про свою фігуру, то мова йде не тільки про підтримку стрункості, а й про здоров'я організму.

Дієтолог Олена Кален назвала продукти, яких жінкам бажано уникати.

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Сіль

Цей продукт викликає набряки. Особливо протипоказана за тиждень перед критичними днями. Дієтолог радить вивчати етикетки продуктів і зменшити споживання солі.

Алкоголь

Він порушує функціонування яєчників. Спиртне негативно впливає на формування яйцеклітин, викликаючи їх деструкцію.

Кава і чай

Такі напої погано впливають на тканину молочних залоз. Кофеїн підвищує рівень пролактину. Велика кількість призводить до перезбудження нервової системи і має властивість накопичуватися в яєчниках, також погіршується робота кишківника.

Дієтолог радить пити трав'яний чай, щодо кави – то не більше 1-2 чашок щодня.⠀

Цукор

Продукт підвищує рівень інсуліну, через що можуть виникнути різні запальні захворювання статевих органів. Викликає перепади настрою, призводить до діабету другого типу та ожиріння внутрішніх органів.

Варто відмовитися від вживання газованих напоїв, а пакетовані соки замінити на смузі – перемелені в блендері суміші з овочів, фруктів і зелені.

Рекомендована добова доза цукру за даними ВООЗ для жінки становить не більше 9 чайних ложок в день.

Чипси

Вони призводять до зміни обміну речовин, після чого вага при вживанні меншої кількості їжі набирається швидше. Через вміст рафінованої олії чипси стають канцерогеном і збільшують рівень поганого холестерину у крові. Вживання чипсів збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань і деменції (недоумства).

Дієтолог радить при виборі продукту звертати увагу на склад. Найбільше того інгредієнту, який вказаний на етикетці спочатку.

Чим більше цукру, солі та жиру міститься в продукті, тим більш яскраво виражені його смакові якості, часто на шкоду поживним цінностям.

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