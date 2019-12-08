Рак ока або ретинобластома: які симптоми свідчать про страшне захворювання

Рак ока рідкісний, але вкрай небезпечний. Німецькі лікарі розповіли, які зміни в організмі свідчать про це захворювання.

Існують два види раку ока: ретинобластома і хоріоїдальна меланома, пише Focus.

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Ретинобластома часто діагностується в дитячому віці, її зазвичай першими помічають батьки.

Симптоми ретинобластоми

Так, за словами лікарів, при фотографуванні зі спалахом одна зіниця у дитини з цим захворюванням, буде червона, а інший – біла, помаранчева або іншого кольору. Іншою ознакою цього раку може бути косоокість.



Погіршення зору може бути симптомом рака ока \ unsplash.com

Симптоми хоріоїдальної меланоми

Що стосується хоріоїдальна меланоми, вона має мало спільного з меланомою шкіри попри співзвучність в назві. Рак шкіри відносно легко лікувати за допомогою імунотерапії, тоді як хоріоїдальна меланома майже не реагує на терапевтичну дію, тому що поводиться, як ембріональна або архаїчна пухлина і здатна проникати в будь-яку клітину організму і володіє високим ризиком метастазування.

Тому в разі хоріоїдальної меланоми особливо важливим є раннє виявлення.

Часто така пухлина виникає у віці від 20 до 30 років. Симптоми цього типу раку ока залежать від того, в якій частині росте пухлина, але всі вони так чи інакше пов'язані з погіршенням зору.

Тому всі проблеми із зором, навіть ті, що здаються нешкідливими, повинні бути обстежені офтальмологом. Інакше це може забрати життя.

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