Речовина, яку широко використовують для вирощення рослин, викликає рак

При вирощенні культурних рослин виробники часто застосовують спеціальні хімічні речовини, які вбивають рослинність – гебіциди.

Дослідники з Університету Вашингтона з'ясували, що вплив гліфосату, найпоширенішого у вирощення рослин гербіциду, підвищує ризик розвитку раку більш ніж на 40%, пише MedicalXpress.

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Вчені провели метааналіз наукових робіт, які були опубліковані з 2011 року по 2018 рік. Вони взяли також до уваги дослідження, в якому взяли участь понад 54 тисяч осіб, що займаються обробкою рослин пестицидами.

Гліфосат – що це? Це хімічна сполука, яка використовується у всьому світі у традиційному сільському господарстві. Її мета – боротьба з бур’янами та прискорення дозрівання генетично модифікованих сільськогосподарських культур (зернових та картоплі).

Аналіз показав, що гліфосат збільшує ризик появи негоджкінської лімфоми на 41%.



Гліфосат збільшує ризик виникнення негоджкінської лімфоми

Негоджкінські лімфоми – що це? Це група злоякісних новоутворень лімфатичної системи, яка відповідає за боротьбу з інфекціями. При цьому захворюванні пухлини вражають клітини крові – лімфоцитів.



У людини збільшуються лімфатичні вузли на шиї, під пахвами, в середостінні. Пацієнт може відчувати жар, втому, втрату апетиту, сильно потіти ночами.

Ці дані збігаються з висновками Міжнародного агентства дослідження раку, яке у 2015 році класифікував гліфосат як сильний канцероген для людини.

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