Речовина, яку широко використовують для вирощення рослин, викликає рак
При вирощенні культурних рослин виробники часто застосовують спеціальні хімічні речовини, які вбивають рослинність – гебіциди.
Дослідники з Університету Вашингтона з'ясували, що вплив гліфосату, найпоширенішого у вирощення рослин гербіциду, підвищує ризик розвитку раку більш ніж на 40%, пише MedicalXpress.
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Вчені провели метааналіз наукових робіт, які були опубліковані з 2011 року по 2018 рік. Вони взяли також до уваги дослідження, в якому взяли участь понад 54 тисяч осіб, що займаються обробкою рослин пестицидами.
Аналіз показав, що гліфосат збільшує ризик появи негоджкінської лімфоми на 41%.
Гліфосат збільшує ризик виникнення негоджкінської лімфоми
У людини збільшуються лімфатичні вузли на шиї, під пахвами, в середостінні. Пацієнт може відчувати жар, втому, втрату апетиту, сильно потіти ночами.
Ці дані збігаються з висновками Міжнародного агентства дослідження раку, яке у 2015 році класифікував гліфосат як сильний канцероген для людини.
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