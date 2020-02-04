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Рентгенографія: що це, для чого застосовується та як розібрати зображення

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Для чого роблять рентген / pixabay.com

Рентгенографія – це швидке, безболісне дослідження, яке дозволяє отримувати зображення деяких структур нашого тіла, особливо, кісток.

Рентгенівські промені проходять через тіло і поглинаються в різних кількостях залежно від щільності тканин, через який проходять. Щільні тканини, такі як кістка або, наприклад, метал, на рентгенівських знімках виглядають білими. Повітря (наприклад, в легенях) виглядає чорним. Жир і м'язи виглядають як відтінки сірого, розповіла невролог Ольга Шем'ятовска.

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Для чого використовують рентген?

  • Патології зубів (зубний карієс, пульпіт, періодонтит, травми);
  • Переломи кісток;
  • Артрит;
  • Остеопороз;
  • Пухлини кісток;
  • Захворювання легень (пневмонія, туберкульоз, пухлини легень);
  • Рак молочною залози (для цього використовується # мамографія - особливий вид рентгенологічного дослідження);
  • Збільшення серця (карліомегалія);
  • Кровоносні судини з закритим просвітом;
  • Проблеми шлунково-кишкового тракту (використовується барій – контрастна речовина у вигляді напою або клізми);
  • Проковтнуті предмети (металеві).

Рентген ефективний спосіб діагностики
Рентген – ефективний спосіб діагностики / unsplash.com

Чого не можна побачити на рентгенографії?

  • Міжхребцеві диски;
  • М'язи й інші м'які тканини;
  • Проковтнуті пластикові предмети.

Підготовка до рентгенографії

  1. Одягніть зручний одяг, який легко зняти;
  2. Не надягайте прикрас;
  3. Скажіть лікарю про металеві імплантати / спиці, якщо вони є;
  4. У разі рентгена ШКТ, вам запропонують випити барій / зробити клізму перед процедурою для кращої деталізації зображення.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Медицина
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