Рентгенографія: що це, для чого застосовується та як розібрати зображення
Рентгенографія – це швидке, безболісне дослідження, яке дозволяє отримувати зображення деяких структур нашого тіла, особливо, кісток.
Рентгенівські промені проходять через тіло і поглинаються в різних кількостях залежно від щільності тканин, через який проходять. Щільні тканини, такі як кістка або, наприклад, метал, на рентгенівських знімках виглядають білими. Повітря (наприклад, в легенях) виглядає чорним. Жир і м'язи виглядають як відтінки сірого, розповіла невролог Ольга Шем'ятовска.
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Для чого використовують рентген?
- Патології зубів (зубний карієс, пульпіт, періодонтит, травми);
- Переломи кісток;
- Артрит;
- Остеопороз;
- Пухлини кісток;
- Захворювання легень (пневмонія, туберкульоз, пухлини легень);
- Рак молочною залози (для цього використовується # мамографія - особливий вид рентгенологічного дослідження);
- Збільшення серця (карліомегалія);
- Кровоносні судини з закритим просвітом;
- Проблеми шлунково-кишкового тракту (використовується барій – контрастна речовина у вигляді напою або клізми);
- Проковтнуті предмети (металеві).
Рентген – ефективний спосіб діагностики / unsplash.com
Чого не можна побачити на рентгенографії?
- Міжхребцеві диски;
- М'язи й інші м'які тканини;
- Проковтнуті пластикові предмети.
Підготовка до рентгенографії
- Одягніть зручний одяг, який легко зняти;
- Не надягайте прикрас;
- Скажіть лікарю про металеві імплантати / спиці, якщо вони є;
- У разі рентгена ШКТ, вам запропонують випити барій / зробити клізму перед процедурою для кращої деталізації зображення.
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