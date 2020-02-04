Рентгенографія: що це, для чого застосовується та як розібрати зображення

Рентгенографія – це швидке, безболісне дослідження, яке дозволяє отримувати зображення деяких структур нашого тіла, особливо, кісток.

Рентгенівські промені проходять через тіло і поглинаються в різних кількостях залежно від щільності тканин, через який проходять. Щільні тканини, такі як кістка або, наприклад, метал, на рентгенівських знімках виглядають білими. Повітря (наприклад, в легенях) виглядає чорним. Жир і м'язи виглядають як відтінки сірого, розповіла невролог Ольга Шем'ятовска.

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Для чого використовують рентген?

Патології зубів (зубний карієс, пульпіт, періодонтит, травми);

Переломи кісток;

Артрит;

Остеопороз;

Пухлини кісток;

Захворювання легень (пневмонія, туберкульоз, пухлини легень);

Рак молочною залози (для цього використовується # мамографія - особливий вид рентгенологічного дослідження);

Збільшення серця (карліомегалія);

Кровоносні судини з закритим просвітом;

Проблеми шлунково-кишкового тракту (використовується барій – контрастна речовина у вигляді напою або клізми);

Проковтнуті предмети (металеві).



Рентген – ефективний спосіб діагностики / unsplash.com

Чого не можна побачити на рентгенографії?

Міжхребцеві диски;

М'язи й інші м'які тканини;

Проковтнуті пластикові предмети.

Підготовка до рентгенографії

Одягніть зручний одяг, який легко зняти; Не надягайте прикрас; Скажіть лікарю про металеві імплантати / спиці, якщо вони є; У разі рентгена ШКТ, вам запропонують випити барій / зробити клізму перед процедурою для кращої деталізації зображення.

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