Революційний препарат від діабету спалює жир

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Препарат від діабету запобігає ожирінню
Препарат від діабету запобігає ожирінню / cartimes.vn

Комбінація двох сигнальних білків нормалізує рівень цукру, апетит і вагу. Новий препарат не має побічних ефектів на організм.

Вчені з Австралійського Університету Монаша розробили експериментальний препарат від діабету, який діє на рецептор gp130, що виконує важливу роль у метаболізмі. Він нормалізує рівень глюкози, зміцнює кістки й знижує долю жиру в організмі.

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Відомо, що при діабеті другого типу, клітини втрачають здатність поглинати глюкозу у відповідь на виділення інсуліну. Як наслідок, рівень цукру в крові росте, що приносить шкоду тканинам та органам.

Є препарати, які знижують рівень глюкози в крові, але у них є побічні дії. Новий препарат австралійських вчених здатен спалювати жир без наслідків для організму.

В основі препарату – комбінація двох сигнальних білків, що пов'язані з рецептором gp130. Гібридний штучний білок отримав назву IC7Fc.


Препарат не має негативних впливів на організм

Введення цього білку тваринам, які мали ожиріння, знизило концентрацію рівня цукру в крові, апетит і вагу.

Окрім того, в піддослідних тварин збільшилася кісткова маса і знизилось накопичення жиру в печінці.

За словами вчених, втрата ваги досягалася внаслідок зниження долі жиру. Жоден з досі відомих препаратів проти діабету, не давав такого позитивного ефекту на перебіг захворювання та на обмін речовин.

Особливо ефективним, як припускають вчені, препарат буде для літніх людей.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я дослідження Медицина Діабет
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