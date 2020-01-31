24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Мінздоров'я РФ рекомендує росіянам лікувати коронавірус неефективними ліками

384 Читать новость на русском
Російський мінздоров'я склав список ліків для лікування коронавірусу / riafan.ru

Російський мінздоров'я опублікував список з кількох препаратів, які нібито можуть бути ефективні в лікуванні коронавірусу. Але жодних з цих препаратів не рекомендований ВООЗ для лікування цього вірусу.

Таку інформацію публікувало відомство 30 січня. У цей список увійшло три препарати.

Також на тему: Як не захворіти на коронавірус: поради, які подіяли під час спалаху 2002 року

  • Рибавірин (призначають для лікування гепатиту С);
  • Лопінавір/Рітонавір (для лікування ВІЛ);
  • Рекомбінантний інтерферон бета Ib (зменшує частоту і тяжкість загострень у хворих з розсіяним склерозом).

Незрозуміло, чому росіяни назвали саме ці препарати, адже ВООЗ наголошує, що ніякого специфічного лікування коронавірусу нині не існує. Уся терапія направлена на полегшення симптомів і підтримці хворого. 

Але вчені з Гонконгу вже створили вакцину проти коронавірусу. Проте почати використовувати її можна буде лише після клінічних випробувань. І це станеться не раніше, ніж через пів року.

Міфи про коронавірус
Міфи про коронавірус / інфографіка 24 каналу 

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

  • Станом на 31 січня, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 213 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 9692 осіб по всьому світу. Втім є і хороші новини – одужало 184 людини.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • Наявність інфекції в Україні підозрювали 4 рази, але жоден випадок не підтвердився.
  • Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
  • Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
  • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Млинці на молоці: простий рецепт приготування
сьогодні
38785
Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Новини Росії Коронавірус 2020 Інфографіка Ліки
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
27 січня 11:21 Як живе український студент в епіцентрі спалаху коронавірусу та що робить посольство: ексклюзив
Анастасія Кушпіт 12640
24 січня 18:39 Як китайці реагують на смертельний коронавірус: ексклюзивний коментар
Богдан Мірошниченко 3078
21 січня 18:28 Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю
Анастасія Кушпіт 4391
21 січня 15:30 Пташиний грип у людей: симптоми та шляхи зараження
Анастасія Манюхіна 3242
21 січня 10:00 Користь та значення обіймів для людини: пояснення психолога
Юлія Девда 2483
Новини
Більше новин
Залиште відгук