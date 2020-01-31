Мінздоров'я РФ рекомендує росіянам лікувати коронавірус неефективними ліками

Російський мінздоров'я опублікував список з кількох препаратів, які нібито можуть бути ефективні в лікуванні коронавірусу. Але жодних з цих препаратів не рекомендований ВООЗ для лікування цього вірусу.

Таку інформацію публікувало відомство 30 січня. У цей список увійшло три препарати.

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Рибавірин (призначають для лікування гепатиту С);

Лопінавір/Рітонавір (для лікування ВІЛ);

Рекомбінантний інтерферон бета Ib (зменшує частоту і тяжкість загострень у хворих з розсіяним склерозом).

Незрозуміло, чому росіяни назвали саме ці препарати, адже ВООЗ наголошує, що ніякого специфічного лікування коронавірусу нині не існує. Уся терапія направлена на полегшення симптомів і підтримці хворого.

Але вчені з Гонконгу вже створили вакцину проти коронавірусу. Проте почати використовувати її можна буде лише після клінічних випробувань. І це станеться не раніше, ніж через пів року.



Міфи про коронавірус / інфографіка 24 каналу

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