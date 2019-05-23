Різкі стрибки ваги можуть вказувати на невиліковну хворобу

Вчені з Республіки Корея з'ясували, що значні коливання маси тіла в літньому віці можуть вказувати на збільшений ризик розвитку старечого недоумства (деменції).

Мова йде як про набір ваги, так і про схуднення, пише ScienceDaily.

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Більшість людей переконані, що небезпечним вважається виключно набір ваги, але насправді на проблеми зі здоров’ям вказують і схуднення.

Втрата ваги є особливо тривожним сигналом, якщо мова йде про здоров'я літньої людини.

Група корейських вчених вивчила дані про майже сімдесят тисяч корейців, віком від 60 до 70 років. Вони пройшли вимірювання ІМТ у 2002-2003 та 2004-2005 роках. Різниця між ІМТ на початку дослідження та на наступному скринінгу здоров'я використовувалася для розрахунку зміни ІМТ.

Деменція – що це? Це синдром стійкого порушення когнітивних функцій у результаті органічного ураження мозку. Частота деменції зростає з віком. В Україні на деменцію страждають 63 тисячі людей, щороку занедужують понад 4,5 тисячі осіб.

Протягом 5,3 року спостереження кількість чоловіків і жінок з деменцією становила 4887 і 6 685 відповідно.

У пацієнтів з високим рівнем цукру в крові натщесерце ризику розвитку деменції в 1,6 раза більше, ніж в осіб з нормальним або високим рівнем цукру в крові.

Крім того, хвороби нездорового способу життя, такі як куріння, часте вживання алкоголю та менше фізичної активності в кінці життя, також були пов'язані з деменцією.

З'ясувалося, що як схуднення, так і набір ваги, в деяких випадках можуть бути індикаторами небезпечних змін в організмі, які призводять до розвитку нейродегенеративних захворювань і деменції.

Дослідження встановило, що якщо індекс маси тіла літньої людини змінюється більш ніж на 10%, то ризик розвитку деменції зростає приблизно на 20%.

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