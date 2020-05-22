Російських лікарів змушують приховувати кількість смертей від коронавірусу, – опитування

Більше третини російських медиків заявили, що змушені в разі виявлення пневмонії спровокованою COVID-19, ставити в документах код інших захворювань. Такі вказівки їм дало начальство. Відповідно, вмирають такі хворі теж начебто від інших хвороб, це роблять для того, аби приховати справжні показники смертності від коронавірусу.

Видання Meduza оприлюднило результати опитування, яке провів Довідник лікаря за участі понад 500 медиків. Понад третина опитаних медпрацівників повідомила, що вимушено маніпулюють даними статистики по коронавірус.

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Результати опитування медиків

23,4% опитаних повідомили про те, що їх лікарні не готові приймати пацієнтів з підозрою на COVID-19. Ще 6,1% респондентів повідомили, що їх лікарні не справляються з потоком пацієнтів, що є в Росії наразі.

Майже 40% поскаржилися, що їм не вистачає засобів індивідуального захисту. Більша частина опитаних лікарів вважають, що в їх лікарнях не проводять достатніх профілактичних заходів.

Разом з тим понад 90% респондентів вже контактували з людьми з діагнозом COVID-19. Майже 70% розповіли, що контактували і лікували пацієнтів з коронавірусом.

78% опитаних сказали, що у них є колеги, які мають COVID-19. 6,9% повідомили, що самі перехворіли.



Російські медики розповіли про замовчування смертельних випадків від коронавірусу / Фото texty.org.ua

В Росії замовчують реальну кількість смертей від COVID-19

Офіційні показники статистики по COVID-19 в Росії дійсно досить суперечливі, перш за все через малу кількість померлих при таких масштабах епідемії та кількості інфікованих в країні.

У всьому світі, в тому числі в країнах з вищим рівнем медицини, показники смертності від коронавірусу в рази перевершують російські.

Влада пояснює такі результати швидким розгортанням масштабного тестування і створенням резерву по ліжко-місцях для хворих, що наче б то дозволило системі охорони здоров'я витримати пікове навантаження.

Втім, опитування медичних працівників свідчить про зворотне.

Жертв коронавірусу в Росії значно більше, керівництво держави змушує регіональних лікарів не подавати справжні цифри, а "лікувати" хворих на COVID-19 від офіційно інших діагнозів, відповідно, у випадку смерті хворого, в заключені не згадають коронавірус.