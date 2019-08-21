Розкрили секрет щастя батьків

Батьківські обов'язки — джерело постійного стресу. Але існує зв'язок між щастям і роздільним проживанням дітей та батьків.

Але коли діти виростають та живуть окремо – тоді батьки почувають себе ще щасливішими.

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До такого висновку прийшли фахівці Гейдельберзького університету (Німеччина), що опублікували підсумки свого дослідження в журналі Plos One.

В рамках дослідження вчені проаналізували дані Європейського соціологічного опитування European Social Survey щодо емоційного стану 55 тисяч людей віком 50 років і старше.

Виявили, що батьки цієї вікової категорії були більш задоволені життям і рідше страждали від депресії в порівнянні зі своїми ровесниками, які не мали дітей.



Батьки стають щасливішими, коли діти підтримують їх

Тим часом такі позитивні відчуття досягалися при дотриманні однієї умови: їх дорослі діти були самостійними і жили окремо.

Але головне – діти перестають бути причиною вічних стресів батьків.

Дослідження показало, що діти дійсно вносять різноманітність в соціальне життя літніх батьків, а також їх підтримують та надають фінансову допомогу.

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