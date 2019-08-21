Розкрили секрет щастя батьків

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Розкрили секрет щастя батьків
Розкрили секрет щастя батьків / thespruce.com

Батьківські обов'язки — джерело постійного стресу. Але існує зв'язок між щастям і роздільним проживанням дітей та батьків.

Але коли діти виростають та живуть окремо – тоді батьки почувають себе ще щасливішими.

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До такого висновку прийшли фахівці Гейдельберзького університету (Німеччина), що опублікували підсумки свого дослідження в журналі Plos One.

В рамках дослідження вчені проаналізували дані Європейського соціологічного опитування European Social Survey щодо емоційного стану 55 тисяч людей віком 50 років і старше.

Виявили, що батьки цієї вікової категорії були більш задоволені життям і рідше страждали від депресії в порівнянні зі своїми ровесниками, які не мали дітей.

Батьки стають щасливішими, коли діти підтримують їх
Батьки стають щасливішими, коли діти підтримують їх

Тим часом такі позитивні відчуття досягалися при дотриманні однієї умови: їх дорослі діти були самостійними і жили окремо. 

Але головне – діти перестають бути причиною вічних стресів батьків.

Дослідження показало, що діти дійсно вносять різноманітність в соціальне життя літніх батьків, а також їх підтримують та надають фінансову допомогу.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія дослідження
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