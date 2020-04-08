Вчені розшифрували повний геном коронавірусу SARS-CoV-2. Бачення того, як влаштований новий вірус, дозволить зрозуміти, як поширюється інфекція.

Зробити це вдалося вченим з Аргентини, повідомив у своєму Твіттері президент країни Альберто Фернандес.

Читайте також: Все про коронавірус: 12 корисних статей

Робота над вивченням нового типу коронавірусу почалася в лютому 2020 року – тоді біологи з Техаського університету розшифрували точну тривимірну структуру тих білків оболонки вірусу, які безпосередньо беруть участь в зараженні клітини. Потім дані були опубліковані в німецькій базі GISAID.



Свою назву коронавірус отримав через шипи на оболонці/Фото:Unsplash

Оболонка вірусу складається з 200 мільйонів атомів

Це дозволило встановити, що оболонка – лише мала частина атомної структури вірусу, який складається приблизно з 200 мільйонів атомів. Через їх кількість дослідники не змогли вивчити вірус за допомогою прискорювачів частинок, які дозволяють робити знімки на атомному рівні.

Але вчені з Каліфорнійського університету за допомогою штучного інтелекту Frontera створили першу атомну модель нового типу коронавірусу.

Тепер аргентинські вчені розшифрували повний геном вірусу. У повідомленні Фернандеса уточнюється, що розшифровка геном дозволить поліпшити діагностику забезпечення епідеміологічних спостережень і просунутися на шляху до розробки вакцини.

Наразі COVID-19 зафіксували у 184 країнах світу. Загальна кількість підтверджених випадків інфікування – 1 мільйон 447. 80% усіх випадків припадають на сім країн – США, Іспанію, Італію, Німеччину, Францію, Китай і Іран. Зокрема, в Китаї, де й зародився вірус, відзначають значне зниження епідемії.

Всього від початку епідемії померли 83 тисячі людей, одужали – 308 тисяч хворих.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.