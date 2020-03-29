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COVID-19 в Одессе: в реанимацию с пневмонией попала женщина, которая не выезжала из города

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Коронавирус в Одессе: последние новости / Иллюстративное фото (pixabay)

В Одессе 28 марта зафиксировали еще два случая заболевания COVID-19 – у двух женщин. Одна из них недавно вернулась из Турции, а вот другая за пределы Одессы не выезжала. Ее госпитализировали с двусторонней пневмонией.

Лабораторный центр в Одессе подтвердил еще два случая COVID-19 в городе, и теперь их всего 8. Об этом рассказал в фейсбуке председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый вечером 28 марта.

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Новые случаи – это жительницы Одессы 1988 и 1952 рождения:

  • Известно, что первая недавно вернулась из Турции. Она в больнице, но состояние ее удовлетворительное.
  • Вторая, пожилая женщина, за пределы города не выезжала. В больницу она попала сразу в реанимацию с двусторонней пневмонией.

Что известно об инфицированных коронавирусом одесситов

  1. Мужчина 1963 года рождения, находится на самоизоляции в Киеве. Вместе с женой вернулись из Италии.
  2. Его жена, 1965 года рождения, также в Киеве. Об инфицировании супругов стало известно 25 марта.
  3. Также 25 стало известно об инфицировании мужчины 1973 года рождения, который вернулся из Германии. 
  4. 26 марта подтвердили диагноз у мужчины 1983 года рождения, который приехал из США.
  5. А также у мужчины 1995 года рождения, который тоже приехал из США.
  6. Шестой случай - женщина 1963 года, которая приехала из Франции (анализ подтвержден 27 марта).
  7. Женщина 1988 года рождения, жительница Одессы. Недавно вернулась из Турции. Находится в больнице. 
  8. Женщина 1952 года стала 8-й в Одессе с диагнозом COVID-19 и первой, кто не находился перед этим за рубежом. Сейчас она в реанимации с двусторонней пневмонией. 7 и 8 случаи диагностировали 28 марта.

Тем временем В Черновицкой области из-за COVID-19 закрывают уже пятое село

Коротко о ситуации с коронавирусом в Украине

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Как отличить коронавирус от подобных инфекций / Инфографика 24 канала

Автор: Олесь Друкач
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Одессы Новости Здоровье Новости Украины Здоровье Медицина
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