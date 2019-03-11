В 2019 году Великий пост начался 11 марта и закончится 27 апреля. У людей, которые решают его соблюдать, меняется рацион. Но важно, чтобы отказ от определенных продуктов не навредил организму.

Врач-диетолог Мирослава Березовая для Здоровья24 рассказала, как пост влияет на организм, кому можно поститься, а кому – нет.

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По ее словам, все зависит от организации питания, сделав это правильно, пост хорошо повлияет не только на физическое здоровье, но и на эмоциональное состояние.

Врач отмечает, что несмотря на все традиционные требования к посту, количество углеводов в рационе будет увеличиваться, а содержание белков, жиров, насыщенных и трансжирных кислот уменьшаться. Также повышается содержание пищевых волокон.

Врач Мирослава Березовая “Если из-за отказа от мясных продуктов микрофлора кишечника в основном только выиграет, то резкое ограничение молочных и кисломолочных продуктов может негативно повлиять на ее состав”.

Благодаря микрофлоре кишечника в организме хорошо функционирует пищеварение, всасываются питательные вещества. Она также повышает чувствительность к инсулину, а также отвечает за защиту нервной системы и здоровье мозга.



Как Великий пост влияет на здоровье

Чтобы нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, необходимо включить в рацион овсяную кашу и квашеную капусту. Эти продукты помогут более мягко пережить отказ от молочных продуктов.

Длительное отсутствие в рационе кисломолочных продуктов может привести к дефициту кальция в организме, который важен для здоровья нервной системы, сердца и сосудов, костей и зубов. Чтобы нормализовать уровень кальция в организме, следует включить в ежедневное меню семяна кунжута и подсолнечника, орехи (особенно миндаль), капусту и шпинат.

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