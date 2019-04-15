Какой чай полезнее пить: объясняет диетолог

Вода – это самый полезный напиток, он утоляет жажду, некалориен и его можно пить сколько угодно. А как насчет других напитков, к примеру, чая?

Чай пьют, когда хотят расслабиться, согреться, похудеть. Диетолог Светлана Фус отмечает, что большинство людей считают зеленый чай полезным.

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В чайных листьях имеется большое количество биологически активных органических соединений. К ним относятся катехины (полифенолы), проантоцианидины, танины, кофеин, теофиллин, теобромин. Так же они содержат аминокислоты, минеральные соли и витамины.

Диетолог Светлана Фус “Но основная польза чая в полифенолах. Они обладают антиоксидантными и антибактериальными свойствами. Снижают риски развития опухолей, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, а также замедляют старение организма. При производстве зеленого чая эти соединения остаются в неизменном виде”

А вот в черном чае листья подвергаются ферментации. Антиоксиданты, содержащиеся в зеленом чае, превращаются в чайные флавины и теарубигины. Последние отвечают за коричнево-оранжевый цвет настоя.

Антиоксиданты в зеленом чае имеют такой же потенциал, что и в черном. Полифенольные соединения равны по активности в обоих чаях. И это, пожалуй, самый важный факт в защиту пользы черного чая. Поэтому и черный, и зеленый чай являются одинаково полезными.

Важно правильно употреблять чай, так как любой полезный продукт может принести вред.

Не стоит повторно использовать несвежезаваренный чай и несвежую заварку. В таком чае повышается концентрация гуанина, который активно переходит в экстракт чая через 10-15 минут после заваривания или в результате кипячения.

В малых количествах это вещество является безопасным. Но при повышении концентрации, это вещество превращается в токсичный гуанидин.

Светлана Фус “Гуанидин начинает негативно влиять на состояние нервной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта. В большом количестве гуанидин действует на организм подобно гистамину – повышает артериальное давление, учащается сердцебиение. Поэтому не оставляйте заваренный чай на завтра. Польза от такого чая превратится во вред”.

Употребление напитков, которые содержат полифенолы зеленого, черного чая, какао, кофе – какао снижает всасывание железа, цинка и кальция. Поэтому я не рекомендую пить все эти напитки крепкого заваривания более 3-х чашек в день.

При беременности и планировании детей стоит ограничить употребление чая.

Между прочим, детям до четырех лет пить чай не рекомендуют.

Несомненно, стоит найти в течение дня время для чашки чая, и это не всегда может быть только зеленый чай.

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