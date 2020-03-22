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На Тернопольщине коронавирус подозревают у 2 маленьких детей

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На Тернопольщине сейчас есть 1 подтвержденный случай Covid-2019. Его зафиксировали 20 марта у священника с Залещиков, пока мужчина находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи, медики оценивают его состояние как средней тяжести. В то же время, по состоянию на утро 22 марта стало известно о новых подозрениях на коронавирус в регионе.

Сейчас этих подозрений 3, все люди уже госпитализированы. Так, один из пациентов с подозрением на Covid-2019 находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи. Об этом сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на фейсбук-странице.

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Еще 2 человека с подозрением на коронавирус находятся в инфекционном отделении Тернопольской городской детской больницы,
– говорится в сообщении.

Это – маленькие дети 1,5 и 8 лет.

Что известно о ситуации с коронавирусом на Тернопольщине:

  • Первый случай инфицирования коронавирусом в Тернопольской области зафиксировали 20 марта. Заболел 57-летний священник;
  • После этого в Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации;
  • Впоследствии в городе ввели масочный режим, а работу общественного транспорта остановили. Маршрутки будут возить на работу только медиков, правоохранителей, коммунальщиков, работников продуктовых магазинов и аптек, работников органов государственной власти.
  • На въездах в Тернополь планируют создать санитарно-контрольные посты. Там будут проводить температурный скрининг.

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Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Здоровье Лечение Коронавирус в Украине Новости Здоровье Тернополь Дети и несовершеннолетние
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