На Тернопольщине коронавирус подозревают у 2 маленьких детей

На Тернопольщине сейчас есть 1 подтвержденный случай Covid-2019. Его зафиксировали 20 марта у священника с Залещиков, пока мужчина находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи, медики оценивают его состояние как средней тяжести. В то же время, по состоянию на утро 22 марта стало известно о новых подозрениях на коронавирус в регионе.

Сейчас этих подозрений 3, все люди уже госпитализированы. Так, один из пациентов с подозрением на Covid-2019 находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи. Об этом сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на фейсбук-странице.

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Еще 2 человека с подозрением на коронавирус находятся в инфекционном отделении Тернопольской городской детской больницы,

– говорится в сообщении.

Это – маленькие дети 1,5 и 8 лет.

Что известно о ситуации с коронавирусом на Тернопольщине:

Первый случай инфицирования коронавирусом в Тернопольской области зафиксировали 20 марта. Заболел 57-летний священник;

После этого в Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации;

Впоследствии в городе ввели масочный режим, а работу общественного транспорта остановили. Маршрутки будут возить на работу только медиков, правоохранителей, коммунальщиков, работников продуктовых магазинов и аптек, работников органов государственной власти.

На въездах в Тернополь планируют создать санитарно-контрольные посты. Там будут проводить температурный скрининг.



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