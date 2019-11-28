Нашли способ, как проводить химиотерапию без вреда для здоровья

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Химиотерапию можно вводить только в поражении клетки / bolejnet.ru

В Израиле ученые изобрели способ, как вводить химиотерапевтические препараты только в раковые клетки без вреда здоровым. Такой способ требует меньшей дозы препарата и значительно снизит побочные действия лекарств, а также обеспечит дольше жизни пациентов после терапии.

Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме представили новый способ выполнения химиотерапии.

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Сейчас опухоль обезвреживают вместе со здоровыми клетками, а ученые предлагают специфический метод воздействия, который предусматривает ввод препарата внутрь раковой клетки.

Суть исследования

Исследование изучало селективную экспрессию раковых клеток белка TRPV2.

Оказалось, что при активации TRPV2 открывается канал внутри мембраны раковой клетки.

Именно через него ученые решили оказывать влияние.

Исследователи провели эксперимент с клетками рака печени: ввели слабую дозу препарата доксорубицина через обнаруженный канал.

Лекарство успешно обезвредили раковые клетки и не повредили здоровые,
-  заявили авторы исследования.


Способ значительно снижает побочное действие лекарств на организм

Исследователи добавляют, что такой метод имеет огромный потенциал для целенаправленных доставок токсичных химиотерапевтических средств онкологии.

В будущем подход позволит врачам сократить дозу препарата, одновременно минимизируя побочные эффекты от лечения.

Ведь на сегодня химиотерапия остается ключевым методом борьбы с раком, однако не все пациенты могут завершить курс лечения из-за развития осложнений.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Лечение исследования Новости Здоровье Онкозаболевания Медицина
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