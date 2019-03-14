Новый химический выброс в Крыму может навредить сердцу, печени и органам дыхания, – ученый

Превышение в атмосфере уровня химических веществ на севере Крыма представляет огромный риск для здоровья. Токсичные фтористый и хлористый водород вредят органам дыхания, сердечно-сосудистой системе и системе кроветворения.

Сначала эти вещества поражают носоглотку, слизистую, могут появляются язвы, набухание, а позже – хронические конъюнктивиты и бронхиты. Об этом заявил старший научный сотрудник экологической лаборатории Днепровского национального университета железнодорожного транспорта Максим Сорока, сообщает "Крым.Реалии".

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13 марта стало известно, что на севере Крыма зафиксировали новые выбросы химических веществ в атмосферу. Некоторые показатели превышают норму почти в 5 раз. Напряженная ситуация в Армянске, где летом 2018 года впервые произошел химвыброс на местном заводе "Титан". К этому городу по уровню загрязненности теперь присоединился еще и Красноперекопск.

Так, с 4 по 11 марта на этих территориях зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации в воздухе оксида углерода – в 1,04 раза и хлористого водорода – в 4,4 раза.

Такие вещества при длительном воздействии вызывают серьезные сердечно-сосудистые заболевания, которые могут закончиться дистрофией миокарда, а без сердца кто сможет жить? А фтористый водород очень сильно влияет на органы кроветворения. При его длительном воздействии очень распространены токсические гепатиты. А кто сможет жить без печени?,

– сказал Сорока.

Что известно о химическом выбросе в Армянске в 2018 году? В конце августа в оккупированном городе вещи в домах людей за ночь покрылись ржавчиной и липким налетом. Все из-за выброса опасных веществ из отстойника завода "Крымский титан". Люди жаловались на проблемы со здоровьем, на улицах находили мертвых животных, листья на деревьях преждевременно пожелтели и опали. А в начале осени в ряде крымских городов выпал кислотный дождь.



Детей из Армянска на некоторое время эвакуировали, работу завода "Крымский титан" приостановили и ввели чрезвычайное положение. Но уже через несколько недель в школах возобновили обучение, детей вернули в город, а чрезвычайное положение отменили. Завод "Крымский титан" тоже возобновил работу.

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