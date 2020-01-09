Ребенок смотрит порно: как реагировать родителям
В эпоху интернета родители должны научить своих детей правильно фильтровать информацию, полученную в поисковиках и социальных сетях. Однако, как правильно реагировать, если вы увидели ребенка младшего школьного возраста за просмотром порно?
Как рекомендует семейный психолог Антонина Оксанич, ребенка нужно предупредить о том, что в интернете они могут найти немало некорректной и неправдивой информации. Таким образом должно сложиться критическое отношение к глобальной сети.
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По словам Оксанич, если ребенок младшего школьного возраста просматривает порно – он удовлетворяет свое любопытство. Тогда же близкие люди не должны стыдить или напугать. Стоит поинтересоваться, знает ли ребенок, что такое секс, ведь половое воспитание необходимо. Для этого нужно выстроить доверительные отношения и только тогда ребенок будет интересоваться и слушать мнение взрослых.
Также психологи рекомендуют родителям общаться с ребенком о физиологии раньше 6 лет, чтобы малыш потом не искал ее в интернете.
Родители должны выстроить доверительные отношения с детьми / Фото: Unsplash
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