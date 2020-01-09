Ребенок смотрит порно: как реагировать родителям

В эпоху интернета родители должны научить своих детей правильно фильтровать информацию, полученную в поисковиках и социальных сетях. Однако, как правильно реагировать, если вы увидели ребенка младшего школьного возраста за просмотром порно?

Как рекомендует семейный психолог Антонина Оксанич, ребенка нужно предупредить о том, что в интернете они могут найти немало некорректной и неправдивой информации. Таким образом должно сложиться критическое отношение к глобальной сети.

Читайте также: Стоит ли родителям волноваться за плохое поведение ребенка: мнение психолога

По словам Оксанич, если ребенок младшего школьного возраста просматривает порно – он ​​удовлетворяет свое любопытство. Тогда же близкие люди не должны стыдить или напугать. Стоит поинтересоваться, знает ли ребенок, что такое секс, ведь половое воспитание необходимо. Для этого нужно выстроить доверительные отношения и только тогда ребенок будет интересоваться и слушать мнение взрослых.

Психолог Антонина Оксанич "Ребенку нужно сказать, что если его интересует любая информация о строении тела, о половых органах, сексе, можно открыть домашнюю энциклопедию и вместе ее посмотреть. Детей иногда интересуют простые вещи, например, как устроены их половые органы, они набирают в поисковике "пися", соответственно, не находят корректной информации".

Также психологи рекомендуют родителям общаться с ребенком о физиологии раньше 6 лет, чтобы малыш потом не искал ее в интернете.



Родители должны выстроить доверительные отношения с детьми / Фото: Unsplash

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.