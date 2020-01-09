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Ребенок смотрит порно: как реагировать родителям

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Ребенок смотрит порно: как реагировать родителям / theglasshouse.xyz

В эпоху интернета родители должны научить своих детей правильно фильтровать информацию, полученную в поисковиках и социальных сетях. Однако, как правильно реагировать, если вы увидели ребенка младшего школьного возраста за просмотром порно?

Как рекомендует семейный психолог Антонина Оксанич, ребенка нужно предупредить о том, что в интернете они могут найти немало некорректной и неправдивой информации. Таким образом должно сложиться критическое отношение к глобальной сети.

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По словам Оксанич, если ребенок младшего школьного возраста просматривает порно – он ​​удовлетворяет свое любопытство. Тогда же близкие люди не должны стыдить или напугать. Стоит поинтересоваться, знает ли ребенок, что такое секс, ведь половое воспитание необходимо. Для этого нужно выстроить доверительные отношения и только тогда ребенок будет интересоваться и слушать мнение взрослых.

 
Психолог Антонина Оксанич
"Ребенку нужно сказать, что если его интересует любая информация о строении тела, о половых органах, сексе, можно открыть домашнюю энциклопедию и вместе ее посмотреть. Детей иногда интересуют простые вещи, например, как устроены их половые органы, они набирают в поисковике "пися", соответственно, не находят корректной информации".

Также психологи рекомендуют родителям общаться с ребенком о физиологии раньше 6 лет, чтобы малыш потом не искал ее в интернете.


Родители должны выстроить доверительные отношения с детьми / Фото: Unsplash

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Теги: Здоровье Психология Дети Родители и дети Воспитание Секс Порно
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