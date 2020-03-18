Сколько людей в мире могут погибнуть из-за коронавируса: прогнозы ученых

По результатам исследований австралийских ученых, коронавирус может забрать минимум 15 миллионов человеческих жизней. Они убеждены, что от Covid-19 пострадают не только люди, но и экономика. Сейчас ученые разных стран моделируют сценарии развития вируса.

По оценкам ученых, в худшем случае могут погибнуть более 68 миллионов человек. По их словам, это может произойти в течение 6 – 12 месяцев или растянуться на несколько лет.

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Эксперты сообщили, что это связано с особенностями Covid-19 – инфекция этого вируса находится в организме человека гораздо дольше, чем обычный грипп.

Инкубационный период в среднем длится 2 недели. Даже уже определяют до 30 дней, минимум это 5 дней,

– отметил главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка.

С 23 января 2020 года вирус Covid-19 поразил 163 страны мира. Сейчас количество больных достигает почти 190 тысяч. Эксперты предположили, что случаев заболевания может быть больше, ведь у некоторых людей симптомы почти незаметны. Иногда они вообще отсутствуют, поэтому такие больные могут не осознавать, что переносят вирус.



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Нужна полная изоляция

В американском издании Washington Post пришли к выводу, что спасти ситуацию с распространением вируса может полная изоляция. На примере шариков они доказали, что если полностью изолировать людей от мира, то почти никто не заболеет.

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"Каждая страна мира должна была начать подготовку к пандемии. Это включало бы увеличение масштабов диагностического тестирования, подготовку больниц и разработку коммуникации по охране здоровья", – сообщила ученый Центра безопасности здравоохранения имени Хопкинса Амеш Адаля.

Мировой ВВП может потерять триллионы

Международные эксперты спрогнозировали, что мировой ВВП потеряет 2,4 триллиона долларов. Экономисты отметили, что требуется значительно больше инвестиций в здравоохранение и развитие, особенно в беднейших странах.

Слишком поздно пытаться закрывать границы, это надо было делать, как только болезнь обрела силу во многих других странах и началась глобальная пандемия,

– сказал профессор экономики в АНУ Уорвик Маккибин.

По словам ученых, полностью остановить вирус может только вакцина. Согласно данным международных аналитиков, сейчас ее разработкой занимается 53 фармацевтические и исследовательские компании. Однако прежде чем она станет доступной может пройти год или полтора.



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