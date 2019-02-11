В Украине запретили сразу 9 препаратов для лечения глаз
В Украине временно запретили 9 различных капель для глаз словацкой компании ООО "УНИМЕД ФАРМА".
Речь идет о препаратах:" УНИКЛОФЕН", "БЕТАЛМИК", "Калия ЙОДИД", "УНИФЛОКС", "БЕНОКСИ", "БРИМОНАЛ", "УНИЛАТ", "ФЕНЕФРИН". Производителем лекарств является ООО "УНИМЕД ФАРМА", Словацкая Республика, сообщает Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
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Запрет установили из-за аннулирования заключения о подтверждении соответствия условий производства лекарственных средств требованиям Надлежащей производственной практики.
Временный запрет лекарств
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