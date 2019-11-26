Во Львове отравились 11 человек после того, как поели в столовой

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Во Львове отравились 11 человек. Они обедали в местной столовой "Ольвия". У всех одинаковый диагноз — пищевое отравление. В заведение уже пришла Госпродпотребслужба и выявила нарушения.

Персонал столовой, например, не прошел гигиеническое обучение, и не у всех работников была медицинская книжка.

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"Состояние пациентов сегодня средней тяжести. Все в сознании, высказывают жалобы на спазмоподобные боли по ходу кишечника, многократный водянистый стул, рвота, а также повышение температуры тела, соответственно слабость и отсутствие аппетита, – рассказала врач-инфекционист инфекционной клинической больницы Людмила Гринив.

Все госпитализированные питались в столовой "Ольвия", которая принадлежит филиалу "Nestle Украина". Работники заведения тоже питались там и также попали в больницу.

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Заведение, в котором находится столовая

Я взяла фасоль с тыквами. Скорее всего, она и была либо заразной, либо очень испорченной. Потому что после этого сразу стало плохо,
- рассказала госпитализированная работница заведения Оксана.

За госпитализацией обратились 11 человек. Девять из них находятся в больницах. И медики не исключают, что количество отравившихся может увеличиться.

"Инкубационный период, то есть от момента попадания и до начала первых клинических признаков, составляет 3-5 дней. Нередко бывает и до 7. То есть имеется вероятность, что есть люди, которые сейчас находятся дома с признаками расстройства кишечно-желудочного тракта", – отметила главная эпидемиолог Львовщины Наталья Тимко.

Обнаружено, что в одном помещении, где персонал переодевается, была установлена холодильная камера, где хранились продукты. Масло там хранилось и тара производственная,
- прокомментировала заместитель начальника управления госнадзора Госпродпотребслужбы Елена Олашина.

Заведение с 25 ноября и до 6 декабря будет закрыто. Предприятие ожидает штраф – 1700 гривен.

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Что делать при отравлении / инфографика 24 канала

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Автор: Андриана Строцкая
Теги: Новости Украины Здоровье Здоровая жизнь Отравление Новости Львова
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