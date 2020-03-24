Рука допомоги: німецькі міста приймають італійців, хворих на коронавірус
Німецький уряд погодився на прохання Італії взяти на лікування італійців, хворих на Covid-19. Хворих погодилися розмістити у лікарнях Дрездена та Лейпцига, які повідомили про наявність ресурсів та готовність прийняти додаткових пацієнтів.
У ніч на вівторок, 24 березня, до німецького аеропорту Лейпциг-Галле прилетів літак італійських ВПС із вісьмома італійськими хворими на Covid-19. Про це повідомляє DW.
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Це дуже важливий знак, що ми також можемо допомагати іншим,
– заявив глава уряду німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер.
Він також додав, що це дасть можливість краще вивчити хворобу та шляхи її лікування.
Відзначимо, що у самій Саксонії зафіксовано 865 випадків інфікування коронавірусом, троє людей померли.
Що відомо про темпи поширення коронавірусу в Італії
- Вже два дні поспіль зменшується кількість зафіксованих нових заражень коронавірусом та випадків смерті від викликаної ним хвороби Covid-19.
- Згідно з офіційними даними італійського уряду, у понеділок, 23 березня, від Covid-19 в країні загинула 601 особа, у неділю – 651, а у суботу – 793. Останній показник був рекордом за кількістю смертей від хвороби за добу в окремій країні.
- Також знизилася і кількість нових інфікованих з 6557 у суботу, до 4789 у понеділок.
- Глава медичного відомства найбільш постраждалого від коронавірусу італійського регіону Ломбардія Джуліо Галлера заявив, що це ще не можна назвати перемогою над хворобою. За його словами, вже можна побачити світло в кінці тунелю.
- Більш стриманим у своїх оцінках є голова Національного інституту здоров'я Італії Сільвіо Брусаферро. За його словами, ці цифри є позитивними, але стверджувати, що це тренд на пониження передчасно.