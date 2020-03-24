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Рука допомоги: німецькі міста приймають італійців, хворих на коронавірус

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Німеччина прийматиме хворих з Італії / der Spiegel

Німецький уряд погодився на прохання Італії взяти на лікування італійців, хворих на Covid-19. Хворих погодилися розмістити у лікарнях Дрездена та Лейпцига, які повідомили про наявність ресурсів та готовність прийняти додаткових пацієнтів.

У ніч на вівторок, 24 березня, до німецького аеропорту Лейпциг-Галле прилетів літак італійських ВПС із вісьмома італійськими хворими на Covid-19. Про це повідомляє DW.

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Це дуже важливий знак, що ми також можемо допомагати іншим,
– заявив глава уряду німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер.

Він також додав, що це дасть можливість краще вивчити хворобу та шляхи її лікування.

Відзначимо, що у самій Саксонії зафіксовано 865 випадків інфікування коронавірусом, троє людей померли.

Що відомо про темпи поширення коронавірусу в Італії

  • Вже два дні поспіль зменшується кількість зафіксованих нових заражень коронавірусом та випадків смерті від викликаної ним хвороби Covid-19.
  • Згідно з офіційними даними італійського уряду, у понеділок, 23 березня, від Covid-19 в країні загинула 601 особа, у неділю – 651, а у суботу – 793. Останній показник був рекордом за кількістю смертей від хвороби за добу в окремій країні.
  • Також знизилася і кількість нових інфікованих з 6557 у суботу, до 4789 у понеділок.
  • Глава медичного відомства найбільш постраждалого від коронавірусу італійського регіону Ломбардія Джуліо Галлера заявив, що це ще не можна назвати перемогою над хворобою. За його словами, вже можна побачити світло в кінці тунелю.
  • Більш стриманим у своїх оцінках є голова Національного інституту здоров'я Італії Сільвіо Брусаферро. За його словами, ці цифри є позитивними, але стверджувати, що це тренд на пониження передчасно.

 

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Автор: Емал Набі
Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Лікування
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