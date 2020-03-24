Рука допомоги: німецькі міста приймають італійців, хворих на коронавірус

Німецький уряд погодився на прохання Італії взяти на лікування італійців, хворих на Covid-19. Хворих погодилися розмістити у лікарнях Дрездена та Лейпцига, які повідомили про наявність ресурсів та готовність прийняти додаткових пацієнтів.

У ніч на вівторок, 24 березня, до німецького аеропорту Лейпциг-Галле прилетів літак італійських ВПС із вісьмома італійськими хворими на Covid-19. Про це повідомляє DW.

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Це дуже важливий знак, що ми також можемо допомагати іншим,

– заявив глава уряду німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер.

Він також додав, що це дасть можливість краще вивчити хворобу та шляхи її лікування.

Відзначимо, що у самій Саксонії зафіксовано 865 випадків інфікування коронавірусом, троє людей померли.

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