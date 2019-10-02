Себорейний дерматит: як доглядати за шкірою

Себорейний дерматит не передається, не є небезпечним, але процес хронічний. Тому вилікувати його неможливо.

Але домогтися стійкої ремісії та не допускати загострень може кожен, розповіла дерматолог Світлана Якубовська.

Читайте також: Білі плями на нігтях: чому виникають та як лікувати

Найчастіше, погіршується стан через стрес, нестачі сну та в холодну пору року – осінь та зима. Немає доказових даних, що при себорейному дерматиті потрібна дієта.

Але якщо ви бачите, що у вас виникає загострення після вживання піци, алкоголю, тортиків, то варто виключити їх з раціону.

Як доглядати за шкірою при себорейному дерматиті?

1. Не вмиватися милом і чоловіків це стосується особливо. При себорейному дерматиті потрібно використовувати спеціальні засоби, що очищають з протигрибковими компонентами: піроктон оламін, цинку пірітион, клімбазол, масло чайного дерева та ін.



При себорейному дерматиті не можна вмиватись милом

Наприклад: PV / DS очищальний гель Topicrem (піроктон оламін 1%). У період ремісії ви можете чергувати звичайний засіб і лікувальний гель (ранок-вечір) або використовувати його з метою профілактики 2-3 рази в тиждень.

2. При загостренні рекомендується виключити з догляду ваші активні засоби з антивіковою дією (препарати з ретиноїдами / кислоти з високим % тощо). Або не наносити їх на запалені ділянки.

3. В першу чергу необхідно робити зволоження шкіри і вибирати креми з протигрибковими компонентами, антиоксидантами (вітамін Е, екстракт зеленого чаю і ін), а також з хорошою зволожувальною дією.

Наприклад:

- Bioderma крем Сенсібіо DS + (клімбазол, піроктон оламін);

- Uriage Емульсія D.S. (З піроктон оламін);

- Pharmaceris T крем SPF15 Octopirox (з піроктон оламін);

- крем з Алое Вера і маслом шипшини від Аloe Plus Lansarote (зволоження, антиоксиданти);

- OrganicZone крем з гіалуроновою кислотою і маслом чайного дерева.

4. При відсутності ефекту – лікувальні засоби (кетоконазол, міконазол та ін), але після огляду лікаря. Курс лікування – не менше 14 днів.

5. Не застосовуйте на обличчя гормони при себорейному дерматиті самостійно.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.