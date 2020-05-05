Сеча, трави, ворожіння та обряди: як з коронавірусом борються в Африці

В Африці, де через бідність і війни люди завжди день за днем боролися за життя. Але з пандемією коронавірусу ситуація ще більше ускладнюється через недовіру до сучасної медицини.

Як коронавірус "виганяють" ворожінням, повідомляє "Радіо Свобода".

Також на тему: На Мадагаскарі жителям роздають трав'яний чай, розроблений нібито для лікування COVID-19

Наприклад, король одного з племен акання, які живуть в Кот-д'Івуарі та Гані, наказав жінкам зробити обряд "аджалу": пройтися голими від краю до краю села. Чоловіків і дітей при цьому закликали залишатися в будинках.

В кінці ходи жінки зводять барикади на в'їзді в селище, щоб не дати злим духам викрасти жителів. Точний час ритуалу тримається в секреті, поки з оголошенням через усе село не пройде королівський глашатай.



В Африці не довіряють традиційній медицині / Unsplash

Ще один подібний обряд тиждень тому провели в Королівстві Санвіт на південному сході Кот-д'Івуару. Знахарки, одягнувши біле, розбризкували спиртні напої під ритми тамтамів по королівському двору. Потім присутні на церемонії змастили обличчя мокрою землею на знак вшанування королю і підняли лиця до сонця.

У Демократичній Республіці Конго вуличні ринки, і так наповнені "чудодійними" еліксирами. Нині там пропонують забобонним мешканцям ліки, які захистять від коронавірусу. Список зілля величезний, від імбиру і лимона до кори рідкісних дерев, частин тіла червонокнижних тварин і навіть пляшок з "заговореної" сечею.

Чаклун з ДРК Габріель Нсомбіла похвалився кореспонденту France24, що розміщує рекламу на місцевій радіостанції.

"Вдихання парів суміші кори мангового дерева, листя папая, імбиру і рослини, назву якого я тримаю в секреті, добре допомагає від коронавірусу", – каже цілитель.



Африка може стати новим епіцентром коронавірусу / Unsplash

Деякі з "народних засобів" вже виявилися смертельно небезпечними. В ДРК троє дітей померли після того, як мати для профілактики коронавірусу напоїла їх настоєм якоїсь лікарської трави за порадою одного з чаклунів.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я не втомлюються повторювати, що заперечення методів сучасної медицини та одержимість забобонами забрали в Африці мільйони життів – наприклад, вкрай ускладнивши боротьбу з вірусом імунодефіциту людини.

Зазначимо, що поки в Африці 50 тисяч хворих та близько 2000 жертв коронавірусу. Але, за словами експертів, материк скоро може стати епіцентром хвороби.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.