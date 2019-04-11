Сечовипускання під час сексу: чому виникає та як уникнути

Бажання мочитися під час сексу абсолютно нормальне. Варто розслабитися і не затискатися від страху, адже так ви зробите тільки гірше і не зможете насолоджуватися сексом.

Це бажання виникає під збудження, у жінки збільшуються статеві залози і кліторальна цибулина. Таким чином уретральний канал перекривається, що не дозволяє сечі виходити назовні.

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За словами сексолога Ольги Василенко, шанс, що під час сексу може відбутися сечовипускання є у таких випадках:

Урологічні захворювання

Так, через деякі урологічні хвороби партнер може мочитися під час сексу. Варто прийти на огляд до гінеколога, щоб встановити точну причину.

Ви не збуджені

Підготуйте своє тіло до сексу. Тому що, якщо ви не відчуваєте збудження, то і оргазм малоймовірним.



Підготуйте своє тіло до сексу

Слабкі м'язи тазового дна

Так, вони теж беруть участь в процесі утримання сечі. Після вагітності та пологів багато жінок стикаються зі слабкістю м'язів тазового дна. Під час сексу такі жінки починають мочитися.

Якщо сечовипускання під час сексу стає регулярним, то вирушайте до гінеколога. Слабкі м'язи можуть бути і у жінки, яка не народжувала.

Вроджена особливість вашого організму

Є жінки (близько 5%), які відчувають оргазм разом з сечовипусканням. Так було завжди і ймовірність, що це зміниться, дуже мала. У таких жінок оргазм настільки сильний, що контролювати себе неможливо. Допомогти в цій ситуації може лікар-сексолог.

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