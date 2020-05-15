Секс друг на час карантину: офіційна порада медиків у Нідерландах

Фахівці Інституту охорони здоров'я й довкілля Нідерландів порадили людям, які не мають партнера на час карантину завести собі секс-друга. Для цього слід знайти людину, з якою ви зможете домовитись про безпечний секс.

У Нідерландах із 23 березня діє так званий "розумний карантин": додому дозволяється запрошувати до трьох людей за умови, що між ними не буде фізичного контакту. Втім представники Інституту охорони здоров'я переглянули свої рекомендації з урахуванням обставини, що люди без пари також хочуть мати певну форму фізичної близькості, пише The Guardian.

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У відомстві закликали обговорити з потенційним "секс другом", як це найкраще зробити.

Приміром, зустрічайтеся з однією й тією ж людиною, з якою ви маєте фізичний чи сексуальний контакт за умови, що ви обоє не хворієте,

– зазначили в рекомендаціях.

Крім того, слід проговорити із цією людиною про те, зі скількома ще людьми ви зустрічаєтесь. Чим більше соціальних контактів – тим більше шансів поширення коронавірусу.

Інститут також радить утримуватися від сексу парам, у яких COVID-19 хворіє один із партнерів.

Секс із собою чи з іншими людьми на відстані є можливим, зокрема еротичні розповіді чи мастурбація,

– додали фахівці.

У Нідерландах наразі сповільнилося поширення коронавірусу. Станом на 15 травня COVID-19 офіційно підтвердили у понад 43600 людей.

Чи можна заразитися коронавірусом під час сексу? SARS-CoV-2 не передається статевим шляхом. Разом з тим, збудник коронавірусу виявили у фекальних масах хворих, але його ще поки не знаходили у спермі або вагінальних виділеннях. Втім, через секс таки можна заразитися завдяки тісному контакту. Саме тому найбезпечніший сексуальний партнер — ви самі. За допомогою мастурбації не можна підхопити вірус, а особливо якщо мити руки та дезінфікувати секс-іграшки щонайменше за 30 секунд до та після сексу.

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