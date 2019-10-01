Секс пальцями: яким буває та з чого почати

Пальці – універсальний секс-девайс. Дрібна моторика дозволяє отримати купу нових відчуттів, а інтенсивність, швидкість і обсяг можна відрегулювати миттєво.

Часто фінгеринг недооцінюють і вважають необов'язковим елементом прелюдії. Але насправді, це повноцінна сексуальна практика, яка може дати абсолютно нове уявлення про секс.

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Види фінгерингу

Фінгеринг – це не просто пальці, які проникають в вагіну, це практика, яка має багато варіацій.

Наприклад, генітальний фінгеринг не обов’язково передбачає проникнення: фінгеринг вульви – тобто ласки пальцям зовні – цілком може бути приємним сам по собі.

З видів вагінального фінгерингу окремо виділяють тамбінг – проникнення великим пальцем.

Короткий великий палець дозволяє в пливати на стінки першої третини вагіни, де розташовано найбільше нервових закінчень. При цьому наявність чіткого "обмеження" – долоні – дозволяє розслабитись тим, хто любить неглибокі проникнення.

Анальний фінгеринг – це вплив пальцем на анус, з проникненням чи без. Анальним фінгерингом можна доповнювати будь-які дії з вагіною чи вульвою, в тому числі поєднувати із вагінальним фінгерингом. Для такого варіанту вам потрібно буде залучити відразу обидві руки.

Оральний фінгеринг – проникнення пальцями в рот партнера. Хтось може використовувати таку техніку як додаткову практику до поцілунку чи сексу, а для когось така техніка може бути цілком повноцінним сексом. Наприклад, для деяких лесбійок і трансгендерних людей.

Тоінг – сексуальна стимуляція пальцями ніг. Тоінг частіше стосується стимуляції вульви.



Пам'ятайте про принцип згоди

З чого почати фінгеринг

Як і будь-яку іншу сексуальну практику, фінгеринг варто почати з розмови із партнером, аби знати чи хоче він цього. Навіть, якщо ви вже практикували фінгеринг, цього разу партнеру може просто цього не хотітися, тому не варто забувати про принцип згоди.

Пам’ятайте, що у кожного по-різному розташовані ерогенні зони, до того ж сексуальні вподобання сформовані теж по-різному.

Кращий спосіб дізнатися про вподобання партнера – запитати про це.

Інколи, якщо ваша партнерка погоджується, ви можете поспостерігати за процесом мастурбації, а тоді повторити техніку. З усім тим, для багатьох секс зі своєю рукою і з чужою – це дві різні практики, в яких спрацьовують різні тактики.

Коли ви пробуєте нові техніки, важливо розмовляти про це, аби розуміти подобається вам це, чи варто щось скоректувати.