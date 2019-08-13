Секс з вагітною: які пози найкраще застосовувати

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Пози для сексу з вагітною
Пози для сексу з вагітною / pixabay.com

Під час вагітності, якщо є бажання, сексом займатися можна. Це не може зашкодити плоду та вагітній.

Проте не всі знають, як це краще зробити. Ось перелік найзручніших та безпечних поз, який склала секс-коуч Даша Березовська. 

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1. У місіонерській позі після першого триместру буде зручніше, якщо підкласти подушку під куприк. Переконайся, що партнер не тиснув на живіт.

2. "Дівчина зверху" буде актуальна всі 9 місяців. Так контролюється глибина проникнення, щоб не натискати на живіт.

3. "Лежачи на боці, чоловік позаду" особливо зручна, якщо підкласти під жіночі коліна кілька подушок. Проникнення в цій позиції не надто глибоке, а значить не викличе дискомфорт навіть на останніх місяцях вагітності

4️. Доггі-стайл також комфортно доповнити подушкою під животом дівчини – для додаткової підтримки.

Під час сексу з вагітною варто уникати різких рухів
Під час сексу з вагітною варто уникати різких рухів

5. Поза "лежачи на боці, під кутом і обличчям один до одного" дуже зручна, якщо покласти подушку під сідниці, а її ноги влаштувати на стегнах партнера.

6. Як експеримент можна випробувати позу "сидячи в кріслі обличчям один до одного". Головне підібрати досить широке і стійке крісло. Варто подбати, щоб поруч знаходився інший стійкий предмет меблів, який допоможе вибратися з досить незвичайної позиції.

Під час сексу з вагітною потрібно не тиснути на живіт

7. Секс в позі "на краю ліжка". Потрібно лягти так, щоб куприк виявився на краю ліжка. Чоловікові потрібно все робити на колінах на підлозі, на невеликій табуретці або стоячи. Після першого триместру рекомендуємо використовувати подушку під спину

Навіть, якщо стандартний секс з проникненням здається незручним, це не привід відмовлятися від інших форм інтимної близькості. Під час проникнення уникайте різких рухів, використовуйте достатню кількість лубриканта.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Вагітність і пологи Секс
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