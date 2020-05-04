Серед працівників Нацполіції 142 випадки коронавірусу, – МВС

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що 59 працівників міністерства заразилися коронавірусом. Натомість 142 випадки зараження зареєстрували серед працівників поліції.

Про випадки зараження COVID-19 в МВС повідомили на офіційному сайті міністерства.

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Натомість, у Національній гвардії зафіксували 19 випадків зараження, у Державній прикордонній службі – 17 та у Державній міграційній службі – 1. Натомість серед співробітників державної служби з надзвичайних ситуацій три випадки захворювання на коронавірус.

У МВС повідомили, що у березні та квітні відомство закупило у Китаю засоби індивідуального захисту та дезінфекції, внаслідок чого нині мають півторамісячний запас.

Наразі, коли МВС вже має півторамісячний запас матеріальних ресурсів, необхідних для протистояння епідемії коронавірусу, міністерство ухвалило рішення про закупівлю засобів індивідуального захисту та дезінфекції виключно в українських товаровиробників,

– йдеться у повідомленні.

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