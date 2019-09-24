Серцевий напад: як розпізнати та чому кожна хвилина важлива

Щороку від серцевих хвороб гинуть 17 мільйонів людей на Землі. Серцево-судинні недуги є причиною смерті №1 в усьому світі. У матеріалі 24 каналу про одне із найнебезпечніших різновидів – інфаркт міокарда.

Як працює серце?

Наше серце – центральний орган системи кровообігу. Воно скорочується, і таким чином приводить в рух кров – тобто "розганяє" її по судинах. Червона рідина насичує внутрішні органи і підтримує їхнє функціонування.

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Міокард – це серцевий м'яз, який відповідає за ритм нашого серця, тобто забезпечує скорочення, які є безперервними під час усього життя. Вічний двигун, варто лише його зупинити – і людина помирає.



Будова серця

У 1906 році нідерландський фізіолог Віллем Айнтговен винайшов та вперше застосував електрокардіографію для медичної діагностики. Це дослідження роботи серця та виявлення збоїв у його роботі. Відкриття дозволило швидше й краще діагностувати серцеві недуги.

Пізніше, у другій половині 20 столітті ішемічну хворобу – тобто порушення кровопостачання до серця, називали епідемією, що нахлинула на Європу після Другої світової війни. Вона ж і може призвести до інфаркту міокарда. Тож цю недугу дедалі частіше досліджували. В 21 столітті інфаркт і надалі стискає лещатами людство. Не застрахований ніхто – кожна сьома людина, яка зустрічається з інфарктом, помирає.

Упродовж усього життя ми споживаємо холестерин. Він є у "молочці", м'ясі, продуктах тваринництва. Коли речовини стає надто багато, вона починає відкладатися у вигляді так званих атеросклеротичних або "холестеринових" бляшок в артеріях.



"Холестеринові" бляшки в артеріях

Холестеринові жирові відкладення можуть з'явитися й у коронарних судинах, а саме вони забезпечують кровоподачу до міокарда.

Якщо таких бляшок надто багато, артерія закупорюється. Кров до м'яза проходить важко, або не доходить взагалі. Повна або часткова відсутність кровопостачання спричиняє інфаркт. І цей процес може зайняти багато тижнів, місяців, або ж навіть років.

"Серце адаптується до цього – виростають дрібні судини, відбувається компенсація. Хворий приймає ліки, і йому стає краще. Але настає момент, коли відбувається запалення цього звуження. Це призводить до утворення тромбу, і судина, що два роки звужувалася, за кілька хвилини повністю перекривається тромбом. Кровотік припиняється", – зазначив член правління Асоціації інтервенційних кардіологів України Максим Соколов.

Інфаркт міокарда – симптоми Біль у грудях тривалістю понад 15 хвилин;

Біль у руках, щелепі, шиї, спині і животі;

Запаморочення;

Задишка;

Нудота;

Почуття тривоги;

Кашель і хрип;

Перші ознаки інфаркту – це постійний біль у грудях тривалістю понад 15 хвилин. Може "ламати" й інші частини тіла - виникає враження, наче біль рухається від грудей до рук, щелепи, шиї, спини і живота. Ще до симптомів належить запаморочення, задишка, нудота, почуття тривоги, кашель і хрип, у жінок – біль між лопатками, слабкість, часте й поверхневе дихання.

У національній службі здоров'я Великобританії вважають, хоча біль у грудях часто сильний, деякі люди можуть відчувати лише незначні болі, схожі на порушення травлення. У певних випадках взагалі може не виникати біль у грудях, особливо у жінок, літніх людей та хворих на діабет.

Борис Тодуров директор Інституту серця МОЗ України "У цьому випадку інфаркт проявить себе задишкою або ж порушенням ритму. Людині достатньо просто промацати свій пульс. При інфаркті міокарда він може бути або занадто повільним –менше 50, або занадто частим, понад 90 ударів за хвилину, або ж нерегулярним"

Задишка при інфаркті навряд чи схожа на те, що відчуває просто захеканий бігун після кросу. Під час закупорення судин важко вдихати і видихати. Додайте сюди біль у грудях, погане самопочуття – і, не гаючи часу, викликайте швидку допомогу.

Допоки чекаєте на швидку допомогу, спробуйте пожувати таблетку аспірину (ідеальна доза - 300 міліграмів), якщо немає алергії. Він допомагає розріджувати кров і знижує ризик серцевого нападу.

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Під час серцевого нападу найважливіші перші дві години опісля. Якщо одразу викликати швидку допомогу, можна запобігти важким або ж летальним наслідкам. Коли дорогоцінний час утрачений, клітини міокарда, що відповідають за скорочення, починають відмирати. Летальних наслідків можна уникнути, якщо допомогу нададуть до шести годин. Зупинити відмирання клітин не вдасться, але можна зменшити зону ураження.

Чого категорично не треба робити до приїзду швидкої? Виключається будь-яка фізична активність, оскільки вона збільшує навантаження на серце. Виключається також алкоголь, кава й куріння,

– наголосив Борис Тодуров.

Інфаркту міокарда – лікування Використання медикаментів для розчинення тромбів;

Операція, яка допоможе відновити кров до серця.

Як лікують інфаркт? За допомогою медикаментів, які можуть розчинити тромби або ж оперують серце, щоби відновити подачу крові до нього.

Хоча інфаркти та інсульти є основними вбивцями у всіх частинах світу, 80% передчасної смерті від цих причин можна уникнути, контролюючи основні фактори ризику: тютюн, нездорове харчування та фізичну бездіяльність.

Інфаркту міокарда – профілактика захворювання Вести здоровий спосіб життя;

Виконувати фізичні вправи щонайменше 150 хвилин на тиждень;

Вживати нежирну їжу з високим вмістом клітковини;

Кинути курити;

Зменшити дози алкоголю.

Найчастіше у зоні ризику – курці, любителі хильнути, гіпертоніки, діабетики, фанати джанк-фдуів, які як правило страждають над надлишкову вагу. Проте маємо для вас поради, як вберегти себе від серцевого нападу.

Здоровий спосіб життя, фізичні вправи щонайменше дві з половиною години на тиждень для дорослих – інвестиція у майбутнє. Ще нежирна їжа з високим вмістом клітковини. Її можна знайти у висівках, в овочах і фруктах, в ягодах і бобових, навіть у какао. Прихильникам "тютюну" варто кинути курити, любителям алкоголю – суттєво зменшити дози.

За даними Міністерства охорони здоров'я, кожного року в Україні фіксують 40 тисяч випадків інфарктів. Половина із них потребує екстреного лікування.

У зоні ризику перш за все ті, кому понад сорок років. Та інфаркт міокарда має славу "хвороби, що молодшає" – серцеві напади трапляються і в тридцятирічних. Тож за краще не зловживати алкоголем, тютюном і таким смачним, але шкідливим фастфудом.