Сезон відпусток: які небезпечні хвороби можна підхопити в популярних країнах

З початком літа почався активний сезон відпусток. Найчастіше українці обирають для подорожей такі туристичні країни, як Єгипет, Туреччина, Таїланд, ОАЕ, країни Мексиканської затоки тощо. Проте, окрім гарних фото і засмаги з відпустки можна привезти і небезпечні хвороби.

Як найбільший ризик заразитися небезпечними хворобами існує у Тайланді.

Читайте також: Як провести відпустку з користю для здоров’я: поради лікаря

Зокрема, туристи можуть підхопити у цій екзотичній країні холеру, малярію, вірус Зіка і лихоманку Денге. Так, лише на тайському острові Пхукет зафіксовано вже понад 200 випадків захворювання лихоманку Денге.

Хвороба Зіка - що це? Гостре інфекційне захворювання, яке зумовлює вірус Зіка з роду Flavivirus. Відносять її до арбовірусних хвороб. Має високу імовірність уражень нервової системи.

Окрім Таїланду, варто бути обережним і під час відпочинку в Індії. Гості цієї країни можуть підхопити холеру, малярію, лихоманки Денге, а ще сибірську виразку. У 2017 році найбільш небезпечна ситуація через захворюваність на сибірську виразку складалася у Бангалорі, Калькутті й Мумбаї.

Сибірська виразка – що це? Це гостре зоонозне інфекційне захворювання, властиве тваринам, але здатне вражати і людей. Воно уражає шкіру, утворюючи специфічні карбункули (чиряк), підвищується температура та відбувається загальна інтоксикація організму.



Під час відпочинку, варто бути обережним, щоб не підчепити небезпечну хворобу

Що стосується країн Мексиканської затоки, зокрема Куби, Домініканської республіки та самої Мексики, то тут туристам варто бути обережними, щоби не підчепити малярію, холеру і передаваний комарами вірус Зіка.

Малярія – що це? Це інфекційне захворювання, яке передається людині при укусах так званих "малярійних комарів". 80-90% пацієнтів, які підхопили тропічну малярію, помирають.

Читайте також: Де відпочивають українці: Google назвав ТОП-10 запитів

За інформацією епідеміологів, з Єгипту окрім сувенірів можна привезти лихоманку Ріфт-Валли, яка у важкому перебігу викликає втрату зору, жовтяницю і навіть смерть/

Лихоманка Ріфт-Валли – що це? Гостра зоонозна інфекційна хвороба, що може перебігати у людей як тяжка геморагічна гарячка, а також з менінгоенцефалітом, ураженням очей.

В Об'єднаних Арабських Еміратах відпочивальникам загрожує верблюжий грип.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.