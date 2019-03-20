Що допоможе знизити ризик смерті від серцево-судинних хвороб

Серцево-судинні хвороби є найпоширенішими серед захворювань в усіх країнах світу. За даними ВООЗ Україна посідає перше місце в рейтингу смертності країн Європи від цих хвороб.

Група вчених з Шаньдунського політехнічного університету (Китай) назвала фактор, який допоможе уникнути смерті від хвороб серця та судин, пише MedicalXpress.

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Дослідники провели аналіз даних про рівень фізичної активності понад 88 тисяч осіб. Інформацію зібрали з 1997 по 2008 рік. Ці дані зіставили з кількістю померлих добровольців у 2011 році.

Вчені враховували тип навантажень та їх тривалість. Результати показали, що у людей, які прогулювалися або працювали в саду від 10 хвилин до однієї години щотижня, знижувався ризик передчасної смерті на 18%.

Помірні 10-хвилині фізичні навантаження загальною тривалістю 2,5-5 години в тиждень зменшували ризик смерті на 31%.

Дослідження показало, що 25 годин активності в тиждень скоротили цю ймовірність вдвічі, тобто на 62%. При цьому, за словами вчених, їзда на велосипеді, біг або заняття спортом дозволяють скоротити час, необхідний для досягнення ефекту.

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