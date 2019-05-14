Що може вберегти від раку легень та товстої кишки

3573 Читать новость на русском
Що може вберегти від раку легень та товстої кишки
Що може вберегти від раку легень та товстої кишки / unsplash.com

Американські дослідники з Університету Джона Хопкінса провели дослідження та встановили, що регулярні заняття спортом можуть допомогти запобігти розвитку деяких онкологічних захворювань – колоректального раку (рак товстої кишки), а також раку легень.

Автори дослідження проаналізували дані про стан здоров'я 49 тисяч людей віком від 40 до 70 років, які були пацієнтами Лікарні Генрі Форда, пише Cancer.

Читайте також: Як перевірити себе на рак яєчок: інструкція від лікаря

Ці люди були учасниками спостережень в період з 1991 по 2009 роки і періодично проходили тестування на рівень фізичного навантаження.

Вчених цікавила зв’язок онкологічних хороб та занять спортом.

У результаті вони виявили, що люди з найвищим рівнем фізичної підготовки були особливо добре захищені від двох типів раку – легень і кишечника.

Регулярні заняття спортом зменшують ризик розвитку раку легень на 77% і ризик раку кишечника — на 61%.

via GIPHY

Учасники, які при фітнес-тестуванні показували найвищі результати, на 44% рідше вмирали як від раку легень і на 89% рідше від раку кишечника в порівнянні з тими, хто показував нижчий рівень фізпідготовки.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
"Гра престолів" 8 сезон 6 серія: трейлер та нові промо-кадри епізоду
сьогодні
9200
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Онкозахворювання Профілактика захворювань
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Які корисні властивості рослинного молока
10 травня 14:30 Які корисні властивості рослинного молока
Юлія Девда 660
Як заняття спортом впливає на роботу мозку
6 травня 21:00 Як заняття спортом впливає на роботу мозку
Олександр Бевза 3378
Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
5 травня 19:40 Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
Олександр Бевза 6325
Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
4 травня 21:42 Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
Олександр Бевза 16796
Вгадайте країну за системою охорони здоров’я: тест
3 травня 19:01 Вгадайте країну за системою охорони здоров’я: тест
1695
Новини
Більше новин
Залиште відгук