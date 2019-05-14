Що може вберегти від раку легень та товстої кишки

Американські дослідники з Університету Джона Хопкінса провели дослідження та встановили, що регулярні заняття спортом можуть допомогти запобігти розвитку деяких онкологічних захворювань – колоректального раку (рак товстої кишки), а також раку легень.

Автори дослідження проаналізували дані про стан здоров'я 49 тисяч людей віком від 40 до 70 років, які були пацієнтами Лікарні Генрі Форда, пише Cancer.

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Ці люди були учасниками спостережень в період з 1991 по 2009 роки і періодично проходили тестування на рівень фізичного навантаження.

Вчених цікавила зв’язок онкологічних хороб та занять спортом.

У результаті вони виявили, що люди з найвищим рівнем фізичної підготовки були особливо добре захищені від двох типів раку – легень і кишечника.

Регулярні заняття спортом зменшують ризик розвитку раку легень на 77% і ризик раку кишечника — на 61%.

Учасники, які при фітнес-тестуванні показували найвищі результати, на 44% рідше вмирали як від раку легень і на 89% рідше від раку кишечника в порівнянні з тими, хто показував нижчий рівень фізпідготовки.

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