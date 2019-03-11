Що може вберегти від раку товстої кишки

Німецькі вчені з Інституту Товариства наукових досліджень імені Макса Планка заявили, що розвитку колоректального раку (раку товстої кишки) може запобігти інсулін.

Дані спостережень опублікували на сайті Товариства наукових досліджень імені Макса Планка опубліковані дані спостережень, пише Nature.

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Розвитку раку часто супроводжує ожиріння, оскільки воно провокує повільну запальну реакцію. Остання призводить до ушкоджень у клітинній ДНК, через що у здорової людини починається ріст онкоклітин.

Рак товстої кишки – що це? Це група злоякісних новоутворень, що розвиваються із клітин слизової оболонки ободової та прямої кишки. Щорічно у світі діагностують близько 1,4 млн нових випадків колоректального раку – 9% від усіх вперше виявлених злоякісних пухлин.

При ожирінні нерідко відбувається зменшення сприйнятливості організму до інсуліну. Це збільшує ризик виникнення раку і діабету.

Щоб клітини епітелію не пропускали бактерій в тканини кишківника, вони повинні бути міцно з'єднані один з одним.

Такі міжклітинні контакти зроблені з цілого ряду білків, а щоб ці білки були, повинні працювати відповідні гени. Виявляється, що такі гени активізуються під дією інсуліну.

Інсулінотерапія – застосування цукровий діабет 1-го типу;

кетоацидоз, діабетична гіперосмолярна, гіперлакцидемічна коми;

вагітність і пологи при цукровому діабеті;

значна декомпенсація цукрового діабету 2-го типу;

відсутність ефекту від лікування іншими способами цукрового діабету 2-го типу;

значне зниження маси тіла при цукровому діабеті;

діабетична нефропатія.



Інсулінотерапія застосовується для лікування цукрового діабету 1-го типу

Висновок вчених: вберегти від колоректального раку може інсулін.

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