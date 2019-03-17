Що можна та чого не варто робити після щеплення

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Що можна та чого не варто робити після щеплення
Що можна та чого не варто робити після щеплення / lifehacker.com.au

Після щеплень місце уколу може тимчасово набрякнути. Проте особливих маніпуляцій після вакцинації робити не потрібно.

Лікар Євгеній Щербина розповів, що можна робити після щеплення, а чого варто уникати.

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Після щеплення можна

• купати дитину;
• мочити місце уколу (навіть якщо почервоніло і набрякло);
• гуляти на вулиці;
• контактувати з іншими дітьми;
• відвідувати басейн, дитячий сад, школу;
• їсти все, що їла дитина до щеплення.

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Після щеплення не варто:

1. мазати місце уколу будь-якими іншими мазями / кремами
2. прикладати капустяні листи, мед, алое;
3. наносити сіточку йоду;
4. робити компреси.

Ці маніпуляції можуть лише призвести до перегріву, тобто, до ще більшого притоку крові, почервоніння.
Будь-який набряк після вакцини зникне за 3-5 днів.

Календар профілактичних щеплень
Календар профілактичних щеплень

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Діти Вакцина
Джерело: 24 Канал
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