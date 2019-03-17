Що можна та чого не варто робити після щеплення

Після щеплень місце уколу може тимчасово набрякнути. Проте особливих маніпуляцій після вакцинації робити не потрібно.

Лікар Євгеній Щербина розповів, що можна робити після щеплення, а чого варто уникати.

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Після щеплення можна

• купати дитину;

• мочити місце уколу (навіть якщо почервоніло і набрякло);

• гуляти на вулиці;

• контактувати з іншими дітьми;

• відвідувати басейн, дитячий сад, школу;

• їсти все, що їла дитина до щеплення.

Після щеплення не варто:

1. мазати місце уколу будь-якими іншими мазями / кремами

2. прикладати капустяні листи, мед, алое;

3. наносити сіточку йоду;

4. робити компреси.

Ці маніпуляції можуть лише призвести до перегріву, тобто, до ще більшого притоку крові, почервоніння.

Будь-який набряк після вакцини зникне за 3-5 днів.



Календар профілактичних щеплень

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