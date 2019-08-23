Що насправді можна робити під час місячних

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Що насправді можна робити під час місячних
Що насправді можна робити під час місячних / tagupic.pw

Тема місячних довгий час була табуйованою і стосувалася лише жінки. Через що з’явилися безпідставні та науково необґрунтовані міфи, у які деякі люди продовжують вірити.

В.о міністра охорони здоров'я Уляна Супрун спростувала деякі помилкові твердження про критичні дні.

Думка Супрун: Як позбутися болю під час місячних

Що можна робити під час місячних

1. Відвідувати сауну

2. Приймати гарячий душ

3. Ставити теплу грілку

4. Бути фізично активними

5. Займатися сексом

6. Мастурбувати

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Ці речі можуть зменшити болісні відчуття (дисменорею), які турбують більшість жінок. Щоправда, вони ефективні при первинній дисменореї, яка виникає з самого початку менструацій.

Ймовірність первинної дисменореї підвищує сімейний анамнез, куріння та рясні менструації.

 
Уляна Супрун
“Ефективними є нестероїдні протизапальні препарати (НСПЗ), які заважають утворенню простагландинів (ацетилсаліцилова кислота, ібупрофен, мефенамінова кислота) та знеболювальні (парацетамол). Ці ліки доступні, безрецептурні, але неідеальні через побічні ефекти. Їх не можна приймати людям з хворими нирками, печінкою, шлунком”.

Щоб зменшити болісні відчуття під час критичних днів, можна їсти багато горіхів та риби. Також варто зменшити кількість споживання солодощів та кави.

Обов'язково пийте достатньо води під час менструацій.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Жіноче здоров’я Уляна Супрун
Джерело: Здоров'я 24
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