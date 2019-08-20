Що найбільше дратує чоловіків в ліжку

Чоловіків важко здивувати, особливо в ліжку, вони, як правило, більш відкриті новому. Щоправда, якщо ви почнете експериментувати через 10 років шлюбу (до цього не проявляючи ніяких ініціатив), чоловіка це може насторожити.

Сексолог, психолог Катерина Федорова перерахувала жіночі витівки, які можуть чоловіків дратувати.

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1. Мовчання

Чоловікові важко зрозуміти, отримуєте ви з ним задоволення або просто терпите. Тому розказуйте партнеру, чи приносить вам це задоволення.

2. Надто гучні крики

Театральність і щирість не завжди одне і те ж. Найкраще – будьте собою.

3. Розмови про повсякденні речі

Це і скарги на ніготь, який випадково зламався; на волосся, яке чомусь почало сіктися під час занять сексом і треба терміново з'ясувати, чому.

Чоловіків дратують скарги на маленькі груди; на товсті боки; на сукню, яка вам не йде – на все, що ніяк не відноситься до того, чим ви двох займаєтеся.

4. Згадка про колишніх

Не говоріть з чоловіками про колишніх, особливо у ліжку. І не варто їх порівнювати, такі розмови позитивом не закінчаться.

5. Сильні подряпини та засоси

Чоловіків дратують подряпини та сильні засоси. Можливо, у кіно це виглядає дуже ефектно, та у реальному житті не всі оцінять такі старання.

6. Занадто багато питань

Не варто постійно запитувати: "А так зручно? Або ось так? А тут почухати? Або погладити? А ти вже закінчив?". Все те ж саме можна робити мовчки.

7. Зосередження на одній ерогенній зоні

У чоловіка не одна ерогенна зона, тому не варто тільки на ній зосереджуватися. Сексолог натомість радить шукати інші точки.

8. Вимкнене світло

Якщо чоловік хоче бачити жінку, то нехай горить світло. І не варто намагатися сховати, все, що він побачить, йому вже заздалегідь подобається.

9. Імітація оргазму

Чоловіків дратує, коли дівчина імітує оргазм. Але, коли оргазму немає, теж дратує.

Тому сексолог радить уникати цих помилок та більше спілкуватися з чоловіком перед сексом, що йому подобається, а що – ні.

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